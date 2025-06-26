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Red Wings возобновит полеты в Израиль с июля - РИА Новости, 26.06.2025
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12:33 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/izrail-2025533805.html
Red Wings возобновит полеты в Израиль с июля
Red Wings возобновит полеты в Израиль с июля - РИА Новости, 26.06.2025
Red Wings возобновит полеты в Израиль с июля
Российская авиакомпания Red Wings возобновит рейсы в Израиль со 2 июля после разрешения от Росавиации выполнять туда рейсы в дневное время, сообщили в компании. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:33:00+03:00
2025-06-26T12:33:00+03:00
в мире
израиль
иран
катар
дональд трамп
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings возобновит рейсы в Израиль со 2 июля после разрешения от Росавиации выполнять туда рейсы в дневное время, сообщили в компании. "Red Wings со 2 июля планирует выполнять рейсы в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга, с 3 июля – из Минеральных Вод. Авиакомпания уже возобновила продажи авиабилетов", - сообщили в авиакомпании. "Мы взаимодействуем с Росавиацией, авиационными властями Израиля и придерживаемся международных рекомендаций. Планируем возобновить полеты в Израиль в начале июля", – уточнили в Red Wings. Ранее, 23 июня, в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Документ предписывал не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана; не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. 25 июня Росавиация разрешила полеты в Израиль в дневное время - с 07.00 до 01.00. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
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в мире, израиль, иран, катар, дональд трамп, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Катар, Дональд Трамп, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Red Wings возобновит полеты в Израиль с июля

Red Wings возобновит полеты в Израиль со 2 июля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings возобновит рейсы в Израиль со 2 июля после разрешения от Росавиации выполнять туда рейсы в дневное время, сообщили в компании.
"Red Wings со 2 июля планирует выполнять рейсы в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга, с 3 июля – из Минеральных Вод. Авиакомпания уже возобновила продажи авиабилетов", - сообщили в авиакомпании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
23 июня, 08:00
"Мы взаимодействуем с Росавиацией, авиационными властями Израиля и придерживаемся международных рекомендаций. Планируем возобновить полеты в Израиль в начале июля", – уточнили в Red Wings.
Ранее, 23 июня, в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Документ предписывал не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана; не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. 25 июня Росавиация разрешила полеты в Израиль в дневное время - с 07.00 до 01.00.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
24 июня, 00:17
 
В миреИзраильИранКатарДональд ТрампФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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