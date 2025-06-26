Red Wings возобновит полеты в Израиль с июля
Red Wings возобновит полеты в Израиль со 2 июля
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings возобновит рейсы в Израиль со 2 июля после разрешения от Росавиации выполнять туда рейсы в дневное время, сообщили в компании.
"Red Wings со 2 июля планирует выполнять рейсы в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга, с 3 июля – из Минеральных Вод. Авиакомпания уже возобновила продажи авиабилетов", - сообщили в авиакомпании.
"Мы взаимодействуем с Росавиацией, авиационными властями Израиля и придерживаемся международных рекомендаций. Планируем возобновить полеты в Израиль в начале июля", – уточнили в Red Wings.
Ранее, 23 июня, в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Документ предписывал не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана; не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. 25 июня Росавиация разрешила полеты в Израиль в дневное время - с 07.00 до 01.00.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".