https://ria.ru/20250626/isk-2025472299.html

Генпрокуратура подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана и его детям

Генпрокуратура подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана и его детям - РИА Новости, 26.06.2025

Генпрокуратура подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана и его детям

Генпрокуратура России подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам, следует из картотеки дел на сайте... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T00:54:00+03:00

2025-06-26T00:54:00+03:00

2025-06-26T05:47:00+03:00

происшествия

республика дагестан

генеральная прокуратура рф

дагнефтепродукт

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МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Генпрокуратура России подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам, следует из картотеки дел на сайте Советского районного суда Махачкалы, с данными которой ознакомилось РИА Новости. Гражданский иск приняли к производству 23 июня. В качестве ответчиков помимо Магомедова указаны его сын и дочь – Магомед и Саидат, некие Галимат и Маржанат Исмаиловы (у первой также отчество Магомедсултановна), а также компании ООО "МСБ Холдинг" и ООО "Транс Тек". Подробности иска на сайте суда не разглашаются. На 10 июля назначена подготовка дела (собеседование).Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в среду силовики провели обыски по адресам, связанным с госсекретарем региона, в том числе в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана. По данным источника, Магомедова задержали в рамках уголовного дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт".

https://ria.ru/20250625/magomedov-2025344686.html

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происшествия, республика дагестан, генеральная прокуратура рф, дагнефтепродукт