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Верховный лидер Ирана заявил о победе Тегерана над Израилем

Верховный лидер Ирана заявил о победе Тегерана над Израилем - РИА Новости, 26.06.2025

Верховный лидер Ирана заявил о победе Тегерана над Израилем

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о победе Тегерана над Тель-Авивом по итогам 12-дневного конфликта, поздравил иранский народ с победой над... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T13:02:00+03:00

2025-06-26T13:02:00+03:00

2025-06-26T13:03:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 26 июн – РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о победе Тегерана над Тель-Авивом по итогам 12-дневного конфликта, поздравил иранский народ с победой над Израилем."Я поздравляю (иранский народ – ред.) с победой над израильским режимом", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Хаменеи в социальной сети X (бывший Twitter).Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250623/hamenei-2024976794.html

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, али хаменеи