https://ria.ru/20250626/gosduma-2025478646.html

В Госдуме предложили законодательно закрепить способы борьбы с борщевиком

В Госдуме предложили законодательно закрепить способы борьбы с борщевиком - РИА Новости, 26.06.2025

В Госдуме предложили законодательно закрепить способы борьбы с борщевиком

Комитет Госдумы по вопросам собственности подготовил ко второму чтению законопроект об устранении угроз, связанных с распространением чужеродных видов растений, РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T03:29:00+03:00

2025-06-26T03:29:00+03:00

2025-06-26T03:29:00+03:00

общество

россия

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам собственности подготовил ко второму чтению законопроект об устранении угроз, связанных с распространением чужеродных видов растений, в том числе борщевика, поправками предлагается закрепить способы борьбы с такими растениями, включая использование химикатов, сообщил РИА Новости глава комитета Сергей Гаврилов (КПРФ). "Комитетом по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям ко второму чтению подготовлен законопроект, направленный на предупреждение и устранение угроз, связанных с распространением инвазивных, чужеродных видов растений. В новой редакции определены конкретные механизмы борьбы с такими видами растений, включая механическое удаление, использование химических средств и биологических агентов", - сказал Гаврилов. Он отметил, что в новой редакции проекта также закреплено понятие "опасный вид чужеродного растения", под которым понимается любой чужеродный вид, способный причинить вред здоровью человека, сельскому хозяйству, экосистемам или другим видам растений и животных. Поправки, по его словам, затрагиваются шесть федеральных законов, в том числе земельный кодекс, закон об охране окружающей среды, закон об особо охраняемых природных территориях и другие нормативные акты, регулирующие обращение с пестицидами, сельскохозяйственными землями и лесным фондом. Политик напомнил, что первоначально проект устанавливал общую обязанность правообладателей земельных участков принимать меры по уничтожению таких растений, а также предусматривал разработку единого перечня инвазивных видов на федеральном уровне, однако анализ практики и консультации с субъектами России выявили существенные различия в природных условиях и региональной специфике, что потребовало многоуровневого подхода к регулированию данного вопроса. "Правообладатели земельных участков, включая пользователей на основании публичных сервитутов, обязаны принимать меры по ликвидации инвазивных растений в соответствии с перечнями, формируемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Для земель лесного фонда перечни утверждаются на федеральном уровне, с учётом специфики воздействия на лесные экосистемы", - добавил он. Гаврилов уточнил, что дополнительно предусмотрено регулирование для особо охраняемых природных территорий: министерство природных ресурсов определяет перечень допустимых мер, направленных на предотвращение распространения опасных видов растений в границах заповедников и национальных парков, а регионы утверждают свои местные перечни таких видов. "Рассмотрим упрощённый пример реализации этих норм. Если на участке физического или юридического лица выявлены заросли растения, признанного опасным в пределах конкретного региона, собственник получает предписание об обязательной ликвидации. Такие уведомления рассылаются соответствующими региональными ведомствами. В случае неисполнения предписания к установленному сроку к лицу могут быть применены меры административной ответственности. Для участков, прилегающих к территориям с особым режимом охраны, сроки и порядок ликвидации могут устанавливаться с учётом рисков переноса семян или спор за пределы таких территорий", - рассказал депутат. Новый подход, по словам Гаврилова, позволяет учитывать региональную специфику и дифференцировать ответственность, распределяя полномочия между федеральными и региональными органами власти, что в свою очередь создаёт нормативную основу для формирования целостной системы противодействия распространению инвазивных растений, интегрированной в действующее природоохранное законодательство. Парламентарий сообщил, что текст законопроекта с учётом поправок прошёл процедуру согласования с Минэкономразвития, Росреестром, Генеральной прокуратурой, Минприроды, Минюстом, а также другими профильными ведомствами. "В случае принятия, вступление в силу его основных положений предусмотрено с 1 марта 2026 года, что даст необходимое время для подготовки нормативных актов, формирования перечней и информирования заинтересованных лиц", - подытожил Гаврилов.

https://realty.ria.ru/20250624/gosduma-2025127094.html

https://realty.ria.ru/20250521/komitet-2018205730.html

https://ria.ru/20250328/gosduma-2008037777.html

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общество, россия, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)