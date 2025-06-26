https://ria.ru/20250626/fsb-2025495410.html

Появилось видео задержания украинской пособницы в Петербурге

Появилось видео задержания украинской пособницы в Петербурге - РИА Новости, 26.06.2025

Появилось видео задержания украинской пособницы в Петербурге

ФСБ показала задержание женщины-агента украинских спецслужб в Петербурге, помогавшей собирать данные о местах проживания и авто российских военных. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T09:15:00+03:00

2025-06-26T09:15:00+03:00

2025-06-26T09:15:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. ФСБ показала задержание женщины-агента украинских спецслужб в Петербурге, помогавшей собирать данные о местах проживания и авто российских военных. Также сотрудники ФСБ провели допрос, на котором выяснили цели и задачи агента. Ранее ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге гражданки России 1977 года рождения, которая по заданию украинских спецслужб помогала выяснить, где живут и на каких автомобилях ездят российские военнослужащие, в рамках подготовки против них терактов. Возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении теракта.

https://ria.ru/20250625/terakt-2025301629.html

санкт-петербург

россия

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в Петербурге пособницы украинских спецслужб Задержанная в Петербурге пособница украинских спецслужб призналась, что у нее было задание узнать расположение зданий, въездов и выездов, "горит ли свет". Когда ее спросили, осознавали ли она, что ее действия могли нанести ущерб, женщина ответила, что не задумывалась об этом. 2025-06-26T09:15 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)