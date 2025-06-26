https://ria.ru/20250626/fsb-2025495410.html
Появилось видео задержания украинской пособницы в Петербурге
Появилось видео задержания украинской пособницы в Петербурге - РИА Новости, 26.06.2025
Появилось видео задержания украинской пособницы в Петербурге
ФСБ показала задержание женщины-агента украинских спецслужб в Петербурге, помогавшей собирать данные о местах проживания и авто российских военных. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T09:15:00+03:00
2025-06-26T09:15:00+03:00
2025-06-26T09:15:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025493996_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb9591586f0181e24e78e9e7ead180ee.jpg
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. ФСБ показала задержание женщины-агента украинских спецслужб в Петербурге, помогавшей собирать данные о местах проживания и авто российских военных. Также сотрудники ФСБ провели допрос, на котором выяснили цели и задачи агента. Ранее ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге гражданки России 1977 года рождения, которая по заданию украинских спецслужб помогала выяснить, где живут и на каких автомобилях ездят российские военнослужащие, в рамках подготовки против них терактов. Возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении теракта.
https://ria.ru/20250625/terakt-2025301629.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025493996_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c5dda61b27e6aac39697bff65b55a9ae.jpg
Задержание в Петербурге пособницы украинских спецслужб
Задержанная в Петербурге пособница украинских спецслужб призналась, что у нее было задание узнать расположение зданий, въездов и выездов, "горит ли свет".
Когда ее спросили, осознавали ли она, что ее действия могли нанести ущерб, женщина ответила, что не задумывалась об этом.
2025-06-26T09:15
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Появилось видео задержания украинской пособницы в Петербурге
ФСБ показала видео задержания украинской пособницы в Петербурге