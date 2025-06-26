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Появились подробности о пособнице Украины, задержанной в Петербурге
Появились подробности о пособнице Украины, задержанной в Петербурге - РИА Новости, 26.06.2025
Появились подробности о пособнице Украины, задержанной в Петербурге
Задержанная за пособничество украинским спецслужбам в Петербурге призналась, что в ходе одного из заданий ей было нужно узнать расположение зданий, въездов и... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T09:00:00+03:00
2025-06-26T09:00:00+03:00
2025-06-26T09:14:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Задержанная за пособничество украинским спецслужбам в Петербурге призналась, что в ходе одного из заданий ей было нужно узнать расположение зданий, въездов и выездов, наличие двух машин, следует из видео ЦОС ФСБ России.Ранее ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге гражданки России 1977 года рождения, которая по заданию украинских спецслужб помогала выяснить, где живут и на каких автомобилях ездят российские военнослужащие, для подготовки против них терактов. Возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении теракта.В опубликованном видео она признается, что задержана за то, что "передавала сведения представителю Украины". Человек, который был с ней в контакте, представился Денисом и поинтересовался, может ли она "по его просьбе поездить, посмотреть адреса, дома"."На этом адресе нужно было посмотреть расположение зданий, въезды, выезды и стоят ли какие-то две машины", - рассказала задержанная об одном из заданий.В ходе другого её попросили "посмотреть, горит ли свет в каких-то из домов, много ли людей и машину конкретную".Задержанная уверяет, что не задумывалась о том, что могла, предоставив запрашиваемые сведения, нанести ущерб стране.
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Задержание в Петербурге пособницы украинских спецслужб
Задержанная в Петербурге пособница украинских спецслужб призналась, что у нее было задание узнать расположение зданий, въездов и выездов, "горит ли свет".
Когда ее спросили, осознавали ли она, что ее действия могли нанести ущерб, женщина ответила, что не задумывалась об этом.
2025-06-26T09:00
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Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Санкт-Петербург, Россия, Киев, Происшествия
Появились подробности о пособнице Украины, задержанной в Петербурге
ФСБ: задержанная в Петербурге пособница Киева пыталась разведать информацию
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Задержанная за пособничество украинским спецслужбам в Петербурге призналась, что в ходе одного из заданий ей было нужно узнать расположение зданий, въездов и выездов, наличие двух машин, следует из видео ЦОС ФСБ России.
Ранее ФСБ
сообщила о задержании в Санкт-Петербурге
гражданки России
1977 года рождения, которая по заданию украинских спецслужб помогала выяснить, где живут и на каких автомобилях ездят российские военнослужащие, для подготовки против них терактов. Возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении теракта.
В опубликованном видео она признается, что задержана за то, что "передавала сведения представителю Украины". Человек, который был с ней в контакте, представился Денисом и поинтересовался, может ли она "по его просьбе поездить, посмотреть адреса, дома".
"На этом адресе нужно было посмотреть расположение зданий, въезды, выезды и стоят ли какие-то две машины", - рассказала задержанная об одном из заданий.
В ходе другого её попросили "посмотреть, горит ли свет в каких-то из домов, много ли людей и машину конкретную".
Задержанная уверяет, что не задумывалась о том, что могла, предоставив запрашиваемые сведения, нанести ущерб стране.