https://ria.ru/20250626/flag-2025546399.html

Минобороны рассказало о значении Шевченко, освобожденного в ДНР

Минобороны рассказало о значении Шевченко, освобожденного в ДНР - РИА Новости, 26.06.2025

Минобороны рассказало о значении Шевченко, освобожденного в ДНР

Освобождённый российскими военнослужащими населённый пункт Шевченко в ДНР стал важной точкой в ходе активного наступления подразделений группировки войск... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T13:26:00+03:00

2025-06-26T13:26:00+03:00

2025-06-26T13:30:00+03:00

донецкая народная республика

россия

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025543761_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a18d27b41ce5d00989fa968b364acdba.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Освобождённый российскими военнослужащими населённый пункт Шевченко в ДНР стал важной точкой в ходе активного наступления подразделений группировки войск "Восток" в направлении Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.Ранее ведомство сообщило, что группировка "Восток" освободила Шевченко в ДНР."Населенный пункт Шевченко стал очередной важной точкой, освобождённой в ходе активного наступления подразделений группировки войск "Восток" в направлении Днепропетровской области", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, населённый пункт освободили военнослужащие 57-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" в ходе активного наступления на южнодонецком направлении."Несмотря на то, что противник хорошо окопался, нашим штурмовым группам удалось прорвать оборону ВСУ и закрепиться в селе, развернув российские флаги. При поддержке артиллерии и ударных БПЛА украинские формирования были вытеснены за пределы населенного пункта", - отметили в МО РФ.Кроме того, ведомство показало видео боёв за населённый пункт. В нём же демонстрируется, как они водрузили над Шевченко российский флаг.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бои за населенный пункт Шевченко в ДНР Минобороны России показало видео боев за населенный пункт Шевченко в ДНР, об освобождении которого стало известно сегодня 🟦 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-06-26T13:26 true PT1M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины