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Минобороны рассказало о значении Шевченко, освобожденного в ДНР
Минобороны рассказало о значении Шевченко, освобожденного в ДНР - РИА Новости, 26.06.2025
Минобороны рассказало о значении Шевченко, освобожденного в ДНР
Освобождённый российскими военнослужащими населённый пункт Шевченко в ДНР стал важной точкой в ходе активного наступления подразделений группировки войск... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T13:26:00+03:00
2025-06-26T13:26:00+03:00
2025-06-26T13:30:00+03:00
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днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Освобождённый российскими военнослужащими населённый пункт Шевченко в ДНР стал важной точкой в ходе активного наступления подразделений группировки войск "Восток" в направлении Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.Ранее ведомство сообщило, что группировка "Восток" освободила Шевченко в ДНР."Населенный пункт Шевченко стал очередной важной точкой, освобождённой в ходе активного наступления подразделений группировки войск "Восток" в направлении Днепропетровской области", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, населённый пункт освободили военнослужащие 57-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" в ходе активного наступления на южнодонецком направлении."Несмотря на то, что противник хорошо окопался, нашим штурмовым группам удалось прорвать оборону ВСУ и закрепиться в селе, развернув российские флаги. При поддержке артиллерии и ударных БПЛА украинские формирования были вытеснены за пределы населенного пункта", - отметили в МО РФ.Кроме того, ведомство показало видео боёв за населённый пункт. В нём же демонстрируется, как они водрузили над Шевченко российский флаг.
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Бои за населенный пункт Шевченко в ДНР
Минобороны России показало видео боев за населенный пункт Шевченко в ДНР, об освобождении которого стало известно сегодня
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донецкая народная республика, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Россия, Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о значении Шевченко, освобожденного в ДНР
Минобороны: освобождение Шевченко стало важной точкой в ходе наступления ВС РФ