В ЕС выступили за быстрое заключение торговой сделки с США, пишет Reuters
Reuters: многие страны ЕС выступают за быстрое заключение торговой сделки с США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Большинство стран-членов Евросоюза выступают за быстрое заключение торговой сделки с США на фоне угрозы введения американских импортных пошлин, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников и дипломатов.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом и подтвердила приверженность ЕС достижению торговой сделки с США до 9 июля.
"В четверг лидеры стран ЕС должны сообщить Европейской комиссии, хотят ли они быстро заключить торговую сделку с США... По всей видимости, для большинства быстрое заключение сделки - предпочтительный вариант", - говорится в сообщении.
По словам одного из дипломатов ЕС, в блоке есть группа стран, которые готовы согласиться на сохранение базовой ставки пошлин в размере 10%, чтобы защитить свои компании.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
В мае ЕК заявляла, что в случае провала торговых переговоров с США может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро.
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