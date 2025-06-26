https://ria.ru/20250626/es-2025503017.html

В ЕС выступили за быстрое заключение торговой сделки с США, пишет Reuters

В ЕС выступили за быстрое заключение торговой сделки с США, пишет Reuters - РИА Новости, 26.06.2025

В ЕС выступили за быстрое заключение торговой сделки с США, пишет Reuters

Большинство стран-членов Евросоюза выступают за быстрое заключение торговой сделки с США на фоне угрозы введения американских импортных пошлин, передает... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T10:08:00+03:00

2025-06-26T10:08:00+03:00

2025-06-26T10:08:00+03:00

сша

дональд трамп

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Большинство стран-членов Евросоюза выступают за быстрое заключение торговой сделки с США на фоне угрозы введения американских импортных пошлин, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников и дипломатов. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом и подтвердила приверженность ЕС достижению торговой сделки с США до 9 июля. "В четверг лидеры стран ЕС должны сообщить Европейской комиссии, хотят ли они быстро заключить торговую сделку с США... По всей видимости, для большинства быстрое заключение сделки - предпочтительный вариант", - говорится в сообщении. По словам одного из дипломатов ЕС, в блоке есть группа стран, которые готовы согласиться на сохранение базовой ставки пошлин в размере 10%, чтобы защитить свои компании. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В мае ЕК заявляла, что в случае провала торговых переговоров с США может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро.

https://ria.ru/20250625/tramp-2025446516.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия