Эрдоган назвал встречу по Украине в Турции конечной целью Анкары
Эрдоган назвал встречу по Украине на уровне лидеров в Турции целью Анкары
© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конечная цель Анкары - провести встречу по Украине на уровне лидеров, по словам турецкого лидера, он проинформировал об этом американского президента Дональда Трампа.
"Мы твердо говорим: "Эта война должна закончиться". Регион больше не может этого выносить. В регионе должен быть построен справедливый и прочный мир. Даже если все откажутся от стремления к миру, мы этого не сделаем. Турция придает большое значение и приоритет дипломатии в разрешении конфликтов. Наш регион уже исчерпал свою квоту нестабильности и конфликтов. Теперь необходимо облегчить положение нашего региона, а значит, и всего мира, построив стабильность и широко распахнув двери мира. Этого ожидают все", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Гааги.
"Переговоры, состоявшиеся в Стамбуле, открыли дверь к миру. Мы осознаем, что на местах происходят события, которые сужают пространство для дипломатии, но если есть хоть маленькая надежда на мир, мы будем ее реализовывать. Более того, на наш взгляд, в войне между Украиной и Россией есть больше, чем маленькая надежда на мир. Мы будем работать над тем, чтобы вновь объединить стороны. Мы будем делать это, даже если для решения проблемы придется копать колодец с помощью иглы. Наша конечная цель - организовать встречу на уровне лидеров наших стран и построить долгожданный мир", - сказал Эрдоган.
Турецкий лидер добавил, что проинформировал об инициативах Турции по урегулированию конфликта на Украине американского лидера Дональда Трампа.
"Мы провели продуктивную встречу с моим другом Трампом. Мы обсудили с ним множество тем: от двусторонних отношений до партнерства с НАТО, региональных и глобальных вопросов… Говоря об усилиях по прекращению огня между Израилем и Ираном, я выразил мнение, что такие же усилия ожидаются для прекращения конфликтов в Газе и России-Украины", - сказал Эрдоган.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Россия передала Украине тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.