https://ria.ru/20250626/ekspert-2025477085.html

Названы страны Латинской Америки, наиболее позитивно отнесшиеся к России

Названы страны Латинской Америки, наиболее позитивно отнесшиеся к России - РИА Новости, 26.06.2025

Названы страны Латинской Америки, наиболее позитивно отнесшиеся к России

Куба, Венесуэла и Никарагуа наиболее позитивно относятся к России в Латинской Америке, заявил в интервью РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА)... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T03:04:00+03:00

2025-06-26T03:04:00+03:00

2025-06-26T03:04:00+03:00

экономика

россия

бразилия

куба

фосагро

еврохим

российская академия наук

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Куба, Венесуэла и Никарагуа наиболее позитивно относятся к России в Латинской Америке, заявил в интервью РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь. "Согласно нашим исследованиям, наиболее позитивно Россию воспринимают три страны: Куба, Венесуэлы, Никарагуа. Мы поддерживаем позитивные отношения с Мексикой, Бразилией и Боливией", - сказал Розенталь. Он подчеркнул, что ключевым партнером России является Бразилия, в которой работают крупные российские компании, среди которых "Фосагро" и "Еврохим". "При этом главным торгово-экономическим партнером является Бразилия, на которую приходится до двух третьих нашего товарооборота с регионом. В ней работают крупные российские компании, среди которых "Фосагро", "Еврохим". При этом они занимаются не только поставкой удобрений, но и их дистрибуцией внутри страны, доводят товар до конечного потребителя", - сказал директор ИЛА.

https://ria.ru/20241101/boliviya-1981389422.html

россия

бразилия

куба

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экономика, россия, бразилия, куба, фосагро, еврохим, российская академия наук