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Названы страны Латинской Америки, наиболее позитивно отнесшиеся к России - РИА Новости, 26.06.2025
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03:04 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/ekspert-2025477085.html
Названы страны Латинской Америки, наиболее позитивно отнесшиеся к России
Названы страны Латинской Америки, наиболее позитивно отнесшиеся к России - РИА Новости, 26.06.2025
Названы страны Латинской Америки, наиболее позитивно отнесшиеся к России
Куба, Венесуэла и Никарагуа наиболее позитивно относятся к России в Латинской Америке, заявил в интервью РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА)... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T03:04:00+03:00
2025-06-26T03:04:00+03:00
экономика
россия
бразилия
куба
фосагро
еврохим
российская академия наук
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Куба, Венесуэла и Никарагуа наиболее позитивно относятся к России в Латинской Америке, заявил в интервью РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь. "Согласно нашим исследованиям, наиболее позитивно Россию воспринимают три страны: Куба, Венесуэлы, Никарагуа. Мы поддерживаем позитивные отношения с Мексикой, Бразилией и Боливией", - сказал Розенталь. Он подчеркнул, что ключевым партнером России является Бразилия, в которой работают крупные российские компании, среди которых "Фосагро" и "Еврохим". "При этом главным торгово-экономическим партнером является Бразилия, на которую приходится до двух третьих нашего товарооборота с регионом. В ней работают крупные российские компании, среди которых "Фосагро", "Еврохим". При этом они занимаются не только поставкой удобрений, но и их дистрибуцией внутри страны, доводят товар до конечного потребителя", - сказал директор ИЛА.
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экономика, россия, бразилия, куба, фосагро, еврохим, российская академия наук
Экономика, Россия, Бразилия, Куба, ФосАгро, ЕвроХим, Российская академия наук
Названы страны Латинской Америки, наиболее позитивно отнесшиеся к России

Розенталь: Куба, Венесуэла и Никарагуа наиболее позитивно относятся к России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГорода мира. Гавана
Города мира. Гавана - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Куба, Венесуэла и Никарагуа наиболее позитивно относятся к России в Латинской Америке, заявил в интервью РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь.
"Согласно нашим исследованиям, наиболее позитивно Россию воспринимают три страны: Куба, Венесуэлы, Никарагуа. Мы поддерживаем позитивные отношения с Мексикой, Бразилией и Боливией", - сказал Розенталь.
Он подчеркнул, что ключевым партнером России является Бразилия, в которой работают крупные российские компании, среди которых "Фосагро" и "Еврохим".
"При этом главным торгово-экономическим партнером является Бразилия, на которую приходится до двух третьих нашего товарооборота с регионом. В ней работают крупные российские компании, среди которых "Фосагро", "Еврохим". При этом они занимаются не только поставкой удобрений, но и их дистрибуцией внутри страны, доводят товар до конечного потребителя", - сказал директор ИЛА.
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ЭкономикаРоссияБразилияКубаФосАгроЕвроХимРоссийская академия наук
 
 
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