https://ria.ru/20250626/ege-2025478155.html

В РВИО рассказали, на что нужно опираться при подготовке к ЕГЭ

В РВИО рассказали, на что нужно опираться при подготовке к ЕГЭ - РИА Новости, 26.06.2025

В РВИО рассказали, на что нужно опираться при подготовке к ЕГЭ

Подготовка к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) должна основываться на общепринятом в стране образовательном стандарте, потому что он ориентирован на... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T03:22:00+03:00

2025-06-26T03:22:00+03:00

2025-06-26T03:22:00+03:00

общество

россия

калуга

владимир мединский

александр i

василий ключевский

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подготовка к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) должна основываться на общепринятом в стране образовательном стандарте, потому что он ориентирован на подавляющее большинство населения и на учащихся, обучающихся в средних школах и средних специальных учреждениях, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Ранее в Калуге по поручению президента РФ, помощника президента России, руководителя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского прошла межрегиональная конференция, посвященная разработка государственных учебников по региональной истории. "История знает массу примеров, когда в дореволюционной России практиковалось домашнее обучение. Наших царей учили индивидуально. Возьмем, например, Александра I, которого учил швейцарец либеральных политических взглядов Фредерик Сезар Лагарп. Были среди педагогов наших будущих императоров и Василий Ключевский, и Сергей Соловьев", - сказал Мягков. По его словам, сменились эпохи и частные школы хоть и присутствуют в России, но они не входят в государственную образовательную систему, не являются ее частью и составляют, по сути, меньшинство на фоне подавляющей массы средних общеобразовательных и средних специальных учебных заведений. "Если оставить за рамками частное образование, хотя оно и должно соответствовать по уровню подготовки и наполненности знаниями государственному стандарту, то независимо от того, где обучался ребенок он должен получить информационную базу для того, чтобы сдать Единый госэкзамен, несмотря на то что он сейчас в процессе изменения, но там есть вопросы, которые касаются именно федеральной программы. Экзаменуемому никуда не уйти, ему надо будет все равно знать эту ее, чтобы он там не изучал. Иначе он просто не пройдет государственное испытание и в итоге не поступит в вуз", - отметил историк. Кроме того, собеседник агентства добавил, что федеральная программа по истории включает в себя три основные компоненты: для 5 класса к "Всеобщей истории" - "Истории древнего мира" добавляется курс "История нашего края", в 6–7 классах увеличится количество часов на "Всеобщую историю" и "Историю России", а также появится дополнительный блок про историю родного региона, с 6 по 11 класс – "Всеобщая история" и в 10-11 классах по истории Новейшего времени изучается история зарубежных стран.

https://ria.ru/20250622/rosobrnadzor-2024679740.html

https://ria.ru/20250622/uchebniki-2024662473.html

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общество, россия, калуга, владимир мединский, александр i, василий ключевский, российское военно-историческое общество (рвио)