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Глава коллегии ЕЭК оценил выгоду ЕАЭС для стран-участниц - РИА Новости, 26.06.2025
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21:56 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/eaes-2025677301.html
Глава коллегии ЕЭК оценил выгоду ЕАЭС для стран-участниц
Глава коллегии ЕЭК оценил выгоду ЕАЭС для стран-участниц - РИА Новости, 26.06.2025
Глава коллегии ЕЭК оценил выгоду ЕАЭС для стран-участниц
Выгоду от участия в Евразийском экономическом сообществе ощущают все государства - члены союза, заявил председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев на пленарном РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T21:56:00+03:00
2025-06-26T21:56:00+03:00
минск
казахстан
армения
бакытжан сагинтаев
евразийская экономическая комиссия
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Выгоду от участия в Евразийском экономическом сообществе ощущают все государства - члены союза, заявил председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске. "Экономические преимущества от функционирования союза ощущаются во всех его государствах-членах. Армения за этот период увеличила экспорт в ЕАЭС в 13 раз, Казахстан в 3,7 раза, Беларусь в 2,5 раза, Казахстан и Россия почти вдвое. Эти показатели являются явным результатом совместных усилий стран - участниц Евразийской экономической комиссии", - сказал Сагинтаев. По его словам, основным постулатом в работе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) остается достижение основополагающих целей договора о Евразийском экономическом союзе. "Это обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - отметил он. Председатель коллегии ЕЭК привел ряд цифр. "К настоящему времени на внутреннем рынке устранено уже свыше 100 препятствий торговле. Принято 52 технических регламента, 90% продукции для внутреннего рынка производится по единым нормам", - сказал Сагинтаев. По его словам, продолжается формирование общего финансового рынка, ведется работа по общему биржевому пространству, обустраивается общий рынок электроэнергии, продолжается работа по подготовке основного документа об общих рынках нефти и нефтепродуктов. Говоря о форуме, он отметил, что это хорошая площадка для обмена опытом, идеями и лучшими практиками. "Нам важно находить новые пути решения, которые позволят обеспечить устойчивый экономический рост и стабильность. Все это способствует развитию евразийской экономики и укреплению международного сотрудничества", - добавил Сагинтаев. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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минск, казахстан, армения, бакытжан сагинтаев, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, в мире
Минск, Казахстан, Армения, Бакытжан Сагинтаев, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский экономический союз, В мире
Глава коллегии ЕЭК оценил выгоду ЕАЭС для стран-участниц

Глава коллегии ЕЭК Сагинтаев: выгоду от участия в ЕАЭС ощущают все члены союза

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГлавы делегаций, приехавших в Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сфотографировались на фоне карьерного самосвала БЕЛАЗ-75710
Главы делегаций, приехавших в Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сфотографировались на фоне карьерного самосвала БЕЛАЗ-75710 - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Главы делегаций, приехавших в Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сфотографировались на фоне карьерного самосвала БЕЛАЗ-75710
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Выгоду от участия в Евразийском экономическом сообществе ощущают все государства - члены союза, заявил председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.
"Экономические преимущества от функционирования союза ощущаются во всех его государствах-членах. Армения за этот период увеличила экспорт в ЕАЭС в 13 раз, Казахстан в 3,7 раза, Беларусь в 2,5 раза, Казахстан и Россия почти вдвое. Эти показатели являются явным результатом совместных усилий стран - участниц Евразийской экономической комиссии", - сказал Сагинтаев.
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По его словам, основным постулатом в работе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) остается достижение основополагающих целей договора о Евразийском экономическом союзе.
"Это обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - отметил он.
Председатель коллегии ЕЭК привел ряд цифр.
"К настоящему времени на внутреннем рынке устранено уже свыше 100 препятствий торговле. Принято 52 технических регламента, 90% продукции для внутреннего рынка производится по единым нормам", - сказал Сагинтаев.
По его словам, продолжается формирование общего финансового рынка, ведется работа по общему биржевому пространству, обустраивается общий рынок электроэнергии, продолжается работа по подготовке основного документа об общих рынках нефти и нефтепродуктов.
Говоря о форуме, он отметил, что это хорошая площадка для обмена опытом, идеями и лучшими практиками.
"Нам важно находить новые пути решения, которые позволят обеспечить устойчивый экономический рост и стабильность. Все это способствует развитию евразийской экономики и укреплению международного сотрудничества", - добавил Сагинтаев.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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МинскКазахстанАрменияБакытжан СагинтаевЕвразийская экономическая комиссияЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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