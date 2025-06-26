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В ЕАЭС заявили о скором завершении переговоров с Индонезией
В ЕАЭС заявили о скором завершении переговоров с Индонезией - РИА Новости, 26.06.2025
В ЕАЭС заявили о скором завершении переговоров с Индонезией
Переговоры ЕАЭС с Индонезией о создании зоны свободной торговли находятся в финальной стадии, также ведется работа с Индией, Тунисом и Иорданией, заявил... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T21:47:00+03:00
2025-06-26T21:47:00+03:00
2025-06-26T21:47:00+03:00
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Переговоры ЕАЭС с Индонезией о создании зоны свободной торговли находятся в финальной стадии, также ведется работа с Индией, Тунисом и Иорданией, заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. "На финальную стадию вышли переговоры с Индонезией. Ведется работа по Индии, Тунису и Иордании", - сказал Сагинтаев на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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индонезия, индия, тунис (страна), бакытжан сагинтаев, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, в мире
Индонезия, Индия, Тунис (страна), Бакытжан Сагинтаев, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, В мире
В ЕАЭС заявили о скором завершении переговоров с Индонезией
Председатель Коллегии ЕЭК Сагинтаев заявил о завершении переговоров с Индонезией