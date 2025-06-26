https://ria.ru/20250626/eaes-2025676756.html

В ЕАЭС заявили о скором завершении переговоров с Индонезией

В ЕАЭС заявили о скором завершении переговоров с Индонезией - РИА Новости, 26.06.2025

В ЕАЭС заявили о скором завершении переговоров с Индонезией

Переговоры ЕАЭС с Индонезией о создании зоны свободной торговли находятся в финальной стадии, также ведется работа с Индией, Тунисом и Иорданией, заявил... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T21:47:00+03:00

2025-06-26T21:47:00+03:00

2025-06-26T21:47:00+03:00

индонезия

индия

тунис (страна)

бакытжан сагинтаев

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

в мире

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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Переговоры ЕАЭС с Индонезией о создании зоны свободной торговли находятся в финальной стадии, также ведется работа с Индией, Тунисом и Иорданией, заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. "На финальную стадию вышли переговоры с Индонезией. Ведется работа по Индии, Тунису и Иордании", - сказал Сагинтаев на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250626/lukashenko-2025673130.html

индонезия

индия

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индонезия, индия, тунис (страна), бакытжан сагинтаев, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, в мире