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Жапаров выступил за укрепление промышленного сотрудничества в ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025
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20:00 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/eaes-2025664341.html
Жапаров выступил за укрепление промышленного сотрудничества в ЕАЭС
Жапаров выступил за укрепление промышленного сотрудничества в ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025
Жапаров выступил за укрепление промышленного сотрудничества в ЕАЭС
Киргизия выступает за укрепление промышленного сотрудничества как внутри стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так и с ключевыми торговыми партнерами... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:00:00+03:00
2025-06-26T20:00:00+03:00
технологии
киргизия
минск
россия
садыр жапаров
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Киргизия выступает за укрепление промышленного сотрудничества как внутри стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так и с ключевыми торговыми партнерами объединения, сообщил в четверг президент республики Садыр Жапаров. "Кыргызская республика выступает за укрепление промышленного сотрудничества как внутри ЕАЭС, так и с ключевыми торговыми партнерами, и располагает достаточными факторами производства, чтобы занять достойное место в региональной промышленной цепочке", - заявил глава государства на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске. Промышленное сотрудничество, указал он, занимает одно из ключевых направлений деятельности союза. По словам президента Киргизии, с момента создания ЕАЭС промышленное производство государств-членов демонстрирует поступательную динамику роста и за прошедшие 10 лет выросло на 29%, превысив 1,5 триллиона долларов по итогам 2024 года. В сформированной в ЕАЭС карте индустриализации, как отметил киргизский лидер, на сегодняшний день есть 271 проект в 31 отрасли промышленности на общую сумму свыше 240 миллиардов долларов. Также 257 крупных инвестиционных и инновационных проектов на сумму 18 миллиардов долларов входят в карту развития агроиндустрии. Такие достижения стали возможными благодаря тесному сотрудничеству стран ЕАЭС и прагматичному подходу к углублению интеграции в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, утверждает Жапаров. "В последние годы нами предпринимаются серьезные меры в области укрепления промышленной кооперации. Одной из таких мер является механизм финансовой поддержки кооперационных проектов в союзе. Понятно, что на начальном этапе субъекты бизнеса могут испытывать сложности в структуризации проектов, подаче заявок и выполнении минимальных требований отбора. С учетом полученного опыта, возможно будет необходимым пересмотреть некоторые условия финансирования в сторону смягчения, в том числе критерии в поставке технологического оборудования, а также материалов и комплектующих, особенно для производителей стран с малой экономикой", - добавил глава Киргизии. Говоря о дальнейших шагах по развитию сотрудничества в промышленной сфере, Жапаров призвал страны ЕАЭС внедрять передовые технологии в производственные процессы. По его мнению, для этого необходимо повышать уровень локализации производств на территории государств-членов союза, создавать вспомогательные кластеры для крупных производств путем вовлечения в цепочки добавленной стоимости субъектов малого и среднего бизнеса. Также, указал президент, важно формировать конкурентоспособный научно-исследовательский потенциал в промышленной и агропромышленной отрасли. Для этого необходим свободный обмен научно-технической информацией, взаимодействие между научными организациями ЕАЭС и достаточное финансирование. "Также эффективным и комплексным решением в данной области могло бы стать создание совместных центров компетенции в каждом государстве-члене ЕАЭС и формирование механизма поддержки совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целом. В данном направлении считаю целесообразным комиссии, совместно с правительствами наших стран, проработать данный вопрос и внести предложение с соответствующим анализом", - подытожил президент Киргизии. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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технологии, киргизия, минск, россия, садыр жапаров, евразийский экономический союз, в мире
Технологии, Киргизия, Минск, Россия, Садыр Жапаров, Евразийский экономический союз, В мире
Жапаров выступил за укрепление промышленного сотрудничества в ЕАЭС

Жапаров: Киргизия выступает за укрепление промышленного сотрудничества в ЕАЭС

© Фото : пресс-служба ЖК КРСадыр Жапаров
Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : пресс-служба ЖК КР
Садыр Жапаров. Архивное фото
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МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Киргизия выступает за укрепление промышленного сотрудничества как внутри стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так и с ключевыми торговыми партнерами объединения, сообщил в четверг президент республики Садыр Жапаров.
"Кыргызская республика выступает за укрепление промышленного сотрудничества как внутри ЕАЭС, так и с ключевыми торговыми партнерами, и располагает достаточными факторами производства, чтобы занять достойное место в региональной промышленной цепочке", - заявил глава государства на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.
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Промышленное сотрудничество, указал он, занимает одно из ключевых направлений деятельности союза.
По словам президента Киргизии, с момента создания ЕАЭС промышленное производство государств-членов демонстрирует поступательную динамику роста и за прошедшие 10 лет выросло на 29%, превысив 1,5 триллиона долларов по итогам 2024 года. В сформированной в ЕАЭС карте индустриализации, как отметил киргизский лидер, на сегодняшний день есть 271 проект в 31 отрасли промышленности на общую сумму свыше 240 миллиардов долларов. Также 257 крупных инвестиционных и инновационных проектов на сумму 18 миллиардов долларов входят в карту развития агроиндустрии. Такие достижения стали возможными благодаря тесному сотрудничеству стран ЕАЭС и прагматичному подходу к углублению интеграции в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, утверждает Жапаров.
"В последние годы нами предпринимаются серьезные меры в области укрепления промышленной кооперации. Одной из таких мер является механизм финансовой поддержки кооперационных проектов в союзе. Понятно, что на начальном этапе субъекты бизнеса могут испытывать сложности в структуризации проектов, подаче заявок и выполнении минимальных требований отбора. С учетом полученного опыта, возможно будет необходимым пересмотреть некоторые условия финансирования в сторону смягчения, в том числе критерии в поставке технологического оборудования, а также материалов и комплектующих, особенно для производителей стран с малой экономикой", - добавил глава Киргизии.
Говоря о дальнейших шагах по развитию сотрудничества в промышленной сфере, Жапаров призвал страны ЕАЭС внедрять передовые технологии в производственные процессы. По его мнению, для этого необходимо повышать уровень локализации производств на территории государств-членов союза, создавать вспомогательные кластеры для крупных производств путем вовлечения в цепочки добавленной стоимости субъектов малого и среднего бизнеса. Также, указал президент, важно формировать конкурентоспособный научно-исследовательский потенциал в промышленной и агропромышленной отрасли. Для этого необходим свободный обмен научно-технической информацией, взаимодействие между научными организациями ЕАЭС и достаточное финансирование.
"Также эффективным и комплексным решением в данной области могло бы стать создание совместных центров компетенции в каждом государстве-члене ЕАЭС и формирование механизма поддержки совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целом. В данном направлении считаю целесообразным комиссии, совместно с правительствами наших стран, проработать данный вопрос и внести предложение с соответствующим анализом", - подытожил президент Киргизии.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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