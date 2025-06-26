https://ria.ru/20250626/eaes-2025659338.html
Путин оценил вклад ЕАЭС в создание пространства партнерства
Путин оценил вклад ЕАЭС в создание пространства партнерства - РИА Новости, 26.06.2025
Путин оценил вклад ЕАЭС в создание пространства партнерства
ЕАЭС вносит реальный вклад в создание пространства партнерства и экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:32:00+03:00
2025-06-26T19:32:00+03:00
2025-06-26T19:32:00+03:00
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. ЕАЭС вносит реальный вклад в создание пространства партнерства и экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наше интеграционное объединение вносит реальный вклад в создание на нашем общем Евразийском континенте большого пространства партнерства, сотрудничества и экономического роста. Пространства, где уважаются права каждого государства на собственную модель развития и учитываются интересы всех участников. Убеждены, что именно на такой справедливой и равноправной основе и должно выстраиваться взаимодействие в новом многополярном мире", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, минск, белоруссия, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Минск, Белоруссия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире
Путин оценил вклад ЕАЭС в создание пространства партнерства
Путин: ЕАЭС создает реальное пространство партнерства и экономического роста