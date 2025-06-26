В ЕЭК оценили сроки запуска единого рынка электроэнергии ЕАЭС
Кожошев: в ЕАЭС с 2027 года должен заработать единый электроэнергетический рынок
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
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МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев заявил, что с 1 января 2027 года в ЕАЭС должен заработать единый электроэнергетический рынок.
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"В настоящее время нами ведется разработка договора о присоединении к общему электроэнергорынку и его регламентов. Из десяти регламентов уже четыре приняты. Я очень надеюсь, что до конца года мы уже остальные примем. И на следующий год в тестовом режиме мы уже придем к общему электроэнергетическому рынку – с 1 января 2027 года", - сказал Кожошев.
Он подчеркнул, что электроэнергетическая сфера – "чемпион" с точки зрения формирования общих энергетических рынков ЕАЭС.
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"Мы добились в электроэнергетике больших результатов в части формирования общего рынка: за последние два года нами приняты четыре правила. Это правило определения и распределения пропускной способности, правило доступа, правило взаимной торговли и правило информационного обмена на общем рынке. Также определены операторы централизованной торговли по срочным контрактам из трех стран и операторы на сутки вперед", - рассказал министр ЕЭК.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. Тема пленарного заседания - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Евразийский экономический союз
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