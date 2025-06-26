https://ria.ru/20250626/eaes-2025632082.html

В ЕЭК оценили сроки запуска единого рынка электроэнергии ЕАЭС

В ЕЭК оценили сроки запуска единого рынка электроэнергии ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025

В ЕЭК оценили сроки запуска единого рынка электроэнергии ЕАЭС

Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев заявил, что с 1 января 2027 года в ЕАЭС должен заработать единый... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:05:00+03:00

2025-06-26T18:05:00+03:00

2025-06-26T18:05:00+03:00

экономика

минск

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МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев заявил, что с 1 января 2027 года в ЕАЭС должен заработать единый электроэнергетический рынок. "В настоящее время нами ведется разработка договора о присоединении к общему электроэнергорынку и его регламентов. Из десяти регламентов уже четыре приняты. Я очень надеюсь, что до конца года мы уже остальные примем. И на следующий год в тестовом режиме мы уже придем к общему электроэнергетическому рынку – с 1 января 2027 года", - сказал Кожошев. Он подчеркнул, что электроэнергетическая сфера – "чемпион" с точки зрения формирования общих энергетических рынков ЕАЭС. "Мы добились в электроэнергетике больших результатов в части формирования общего рынка: за последние два года нами приняты четыре правила. Это правило определения и распределения пропускной способности, правило доступа, правило взаимной торговли и правило информационного обмена на общем рынке. Также определены операторы централизованной торговли по срочным контрактам из трех стран и операторы на сутки вперед", - рассказал министр ЕЭК. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. Тема пленарного заседания - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250626/peskov-2025578467.html

https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, минск, россия, белоруссия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия