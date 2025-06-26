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У ЕАЭС в приоритете интересы стран-участниц, заявил глава МИД Белоруссии
У ЕАЭС в приоритете интересы стран-участниц, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 26.06.2025
У ЕАЭС в приоритете интересы стран-участниц, заявил глава МИД Белоруссии
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что в Евразийском экономическом союзе в большей степени учитываются интересы стран-участниц по сравнению с ЕС. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:00:00+03:00
2025-06-26T18:00:00+03:00
2025-06-26T18:00:00+03:00
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МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что в Евразийском экономическом союзе в большей степени учитываются интересы стран-участниц по сравнению с ЕС. "Если сравнить (ЕАЭС – ред.) с Европейским союзом, я хочу сказать, что гибкости в решениях, учета интересов друг друга, решений вопросов консенсусом больше все-таки в нашем союзе", - сказал Рыженков журналистам в Минске на полях Евразийского экономического форума. Он отметил, что несмотря на то, что ЕАЭС объединяет разные по масштабу экономики страны, сторонам все же удается учитывать в большей степени интересы друг друга, "нет такой менторности в отношениях", как в ЕС. Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что в ЕС вообще больше половины стран не имеют никакого решающего голоса в принятии решений, а тем странам, которые пытаются высказать собственное мнение по тем или иным экономическим и политическим вопросам, сразу же указывают на их место, "угрожают тем, что какие-то финансы отберут, политические будут последствия и так далее". "В общем, Брюссель превратился в такой, знаете, "евросоюзовский обком". И те же Литва, Латвия, Эстония, которые в свое время очень сильно убегали от "московского обкома", получили другой - тот, который вообще их интересы не учитывает", - сказал Рыженков. "Я считаю, что в нашем союзе перспектив гораздо больше. Потому что если союз развивается с учетом особенностей друг друга, то он развивается многограннее", - подчеркнул глава белорусского МИД. Он добавил, что все это требует учета особенностей стран, у которых отличаются приоритетные направления развития экономики, ресурсная база. "Но мы все в рамках одной организации можем договориться. Это дорогого стоит. Кроме того, у нас же сохраняется много еще полномочий национального характера, которые позволяют нам выстраивать по некоторым направлениям свою собственную политику, даже экономическую. Это то, чего нет совершенно в Европейском союзе", - подчеркнул Рыженков. По его словам, сегодня машина Европейского союза просто задавливает экономики многих стран, "не позволяя им даже вырваться на какой-то простор". "И это будет только усугубляться", - сказал министр. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250625/eaes-2025446393.html
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белоруссия, минск, брюссель, максим рыженков, евразийский экономический союз, евросоюз, в мире
Белоруссия, Минск, Брюссель, Максим Рыженков, Евразийский экономический союз, Евросоюз, В мире
У ЕАЭС в приоритете интересы стран-участниц, заявил глава МИД Белоруссии
Рыженков: в ЕАЭС больше учитывают интересы стран-участниц, чем ЕС