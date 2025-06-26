https://ria.ru/20250626/dubinskiy-2025682199.html

В Киеве раскрыли шокирующие планы Зеленского против России

В Киеве раскрыли шокирующие планы Зеленского против России - РИА Новости, 26.06.2025

В Киеве раскрыли шокирующие планы Зеленского против России

Владимир Зеленский планирует использовать дроны против России в огромных масштабах, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T22:37:00+03:00

2025-06-26T22:37:00+03:00

2025-06-26T23:50:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский планирует использовать дроны против России в огромных масштабах, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."После бенефиса Зеленского на саммите НАТО, стало понятно, о чем он говорил перед этим с главными разжигателями войны — британскими монархом и чиновниками. Украина должна превратиться в дронландию — страну, изготавливающую в год по 1 дрону на каждого трудоустроенного гражданина. Этими дронами с утра до вечера засыпать Россию, не имея другого оружия. То есть, постоянная угроза со стороны Украины должна стать для России реальностью", — написал он.Ранее Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во время визита в Великобританию глава киевского режима также встретился с королем. По словам Зеленского, у него было запланировано обсуждение с партнерами "защиты Украины и усиления давления на Россию".После этого он отправился в Гаагу на саммит НАТО, где во время выступления вновь начал выпрашивать деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. В документе упоминается поддержка Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте оборонных расходов, а также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.Зеленский регулярно требует выделения помощи у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7) 18 июня он попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он также заявлял, что будет упрашивать президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь Киеву, о котором ранее заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

https://ria.ru/20250626/rossiya-2025622730.html

https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025632324.html

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в мире, украина, россия, великобритания, александр дубинский, владимир зеленский, кир стармер, нато, верховная рада украины, g7