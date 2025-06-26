Рейтинг@Mail.ru
В Киеве раскрыли шокирующие планы Зеленского против России - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 26.06.2025 (обновлено: 23:50 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/dubinskiy-2025682199.html
В Киеве раскрыли шокирующие планы Зеленского против России
В Киеве раскрыли шокирующие планы Зеленского против России - РИА Новости, 26.06.2025
В Киеве раскрыли шокирующие планы Зеленского против России
Владимир Зеленский планирует использовать дроны против России в огромных масштабах, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T22:37:00+03:00
2025-06-26T23:50:00+03:00
в мире
украина
россия
великобритания
александр дубинский
владимир зеленский
кир стармер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025639579_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d8fc42710a54db3899c4246674f3a67.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский планирует использовать дроны против России в огромных масштабах, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."После бенефиса Зеленского на саммите НАТО, стало понятно, о чем он говорил перед этим с главными разжигателями войны — британскими монархом и чиновниками. Украина должна превратиться в дронландию — страну, изготавливающую в год по 1 дрону на каждого трудоустроенного гражданина. Этими дронами с утра до вечера засыпать Россию, не имея другого оружия. То есть, постоянная угроза со стороны Украины должна стать для России реальностью", — написал он.Ранее Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во время визита в Великобританию глава киевского режима также встретился с королем. По словам Зеленского, у него было запланировано обсуждение с партнерами "защиты Украины и усиления давления на Россию".После этого он отправился в Гаагу на саммит НАТО, где во время выступления вновь начал выпрашивать деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. В документе упоминается поддержка Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте оборонных расходов, а также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.Зеленский регулярно требует выделения помощи у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7) 18 июня он попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он также заявлял, что будет упрашивать президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь Киеву, о котором ранее заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
https://ria.ru/20250626/rossiya-2025622730.html
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025632324.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025639579_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6da2e7aa4fce56334cb4f59eaf958721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, великобритания, александр дубинский, владимир зеленский, кир стармер, нато, верховная рада украины, g7
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Кир Стармер, НАТО, Верховная Рада Украины, G7
В Киеве раскрыли шокирующие планы Зеленского против России

Дубинский: Украина намерена массово использовать дроны против России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский планирует использовать дроны против России в огромных масштабах, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"После бенефиса Зеленского на саммите НАТО, стало понятно, о чем он говорил перед этим с главными разжигателями войны — британскими монархом и чиновниками. Украина должна превратиться в дронландию — страну, изготавливающую в год по 1 дрону на каждого трудоустроенного гражданина. Этими дронами с утра до вечера засыпать Россию, не имея другого оружия. То есть, постоянная угроза со стороны Украины должна стать для России реальностью", — написал он.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
"Победа для России". В Китае внезапно высказались о Зеленском и Трампе
Вчера, 17:46
Ранее Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во время визита в Великобританию глава киевского режима также встретился с королем. По словам Зеленского, у него было запланировано обсуждение с партнерами "защиты Украины и усиления давления на Россию".
После этого он отправился в Гаагу на саммит НАТО, где во время выступления вновь начал выпрашивать деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано.
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. В документе упоминается поддержка Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте оборонных расходов, а также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.
Зеленский регулярно требует выделения помощи у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7) 18 июня он попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он также заявлял, что будет упрашивать президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь Киеву, о котором ранее заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Саммит НАТО показал, что Зеленский стал изгоем для Запада, заявил член ОП
Вчера, 18:06
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийКир СтармерНАТОВерховная Рада УкраиныG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала