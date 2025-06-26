https://ria.ru/20250626/dostup-2025470788.html

Более 11 тысяч школ не довольны доступом к интернету

Более 11 тысяч школ не довольны доступом к интернету - РИА Новости, 26.06.2025

Более 11 тысяч школ не довольны доступом к интернету

Счетная палата России опросила образовательные организации общего и среднего специального образования об уровне удовлетворения доступом к интернету и... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T00:26:00+03:00

2025-06-26T00:26:00+03:00

2025-06-26T00:26:00+03:00

общество

россия

москва

санкт-петербург

владимир путин

ростелеком

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Счетная палата России опросила образовательные организации общего и среднего специального образования об уровне удовлетворения доступом к интернету и установила, что свыше 11 тысяч таких учреждений не считают скорость интернета достаточной для полноценной работы, следует из отчета ведомства. "44,6% опрошенных Счетной палатой образовательных организаций (11 362 учебных учреждения) не считают скорость передачи данных в сети интернет достаточной для нормальной работы и удовлетворения всех потребностей, в том числе 2,2% (558 учебных учреждений) отметили, что на предоставленной скорости невозможно полноценно использовать интернет", - сообщил аудитор Данил Шилков, его слова приводятся в материалах. Согласно отчету ведомства, опрос проводился в рамках новой проверки расходов федерального бюджета на подключение образовательных организаций и избирательных комиссий по поручению президента России Владимира Путина. В опросе приняли участие более 25 тысяч образовательных организаций общего и среднего специального образования, что составляет 57,2% от количества образовательных организаций на начало 2024/25 учебного года. По результатам опроса, для 55,4% образовательных организаций скорость подключения является достаточной. "Об итогах проверки Счетная палата проинформировала президента Российской Федерации, а также направила представление Минцифры России с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений и повышению эффективности предоставления услуг связи образовательным организациям", - говорится в материалах. УСЛУГИ СВЯЗИ Как напомнила Счетная палата, закупки услуг связи для школ и избиркомов осуществляются Минцифры с 2019 года в рамках исполнения поручений президента. Единственным исполнителем данных услуг является "Ростелеком". В 2024 году Минцифры заключило с компанией четыре контракта общей стоимостью 7,5 миллиарда рублей. Услуги оказывались образовательным организациям и избиркомам на всей территории РФ (за исключением образовательных организаций Москвы и Санкт-Петербурга) с применением единой сети передачи данных (ЕСПД). Всего с 2019 года к ЕСПД подключено более 52 тысяч объектов. Так, не во всех образовательных организациях скорость доступа к информационным системам и интернету соответствует скорости, прописанной в госконтрактах, отмечает ведомство. "Например, в 26 из 52 учебных заведений Рязанской и Псковской областей пропускная способность каналов связи оказалась ниже, чем было предусмотрено в госконтракте", - говорится в материалах к отчету. Кроме того, при подключении школ к интернету не учитывается количество компьютеров, одновременно задействованных в учебном процессе, отмечает ведомство. "Замеры, проведенные Счетной палатой в ходе проверки, показали, что на скорости 100 Мбит/с максимальное количество компьютеров, на которых возможна одновременная загрузка и качественное (без задержек) воспроизведение видео- и аудиоматериалов, рекомендованных Минпросвещения, не превышает 40 штук. При этом, по данным опроса, 46,6% образовательных организаций имеют более 40 компьютеров (31,2% – от 41 до 100 устройств, 15,4% – от 101 до 1000)", - рассказал Шилков. Помимо недостаточной скорости интернета, еще одной проблемой является контентная фильтрация, предусмотренная в госконтрактах. В ряде случаев она блокировала не только нежелательные, но и необходимые в образовательном процессе ресурсы, такие как библиотеки языков программирования, обновление для интерактивных панелей учебных классов и так далее, указывает Счетная палата. Среди других недостатков ведомство также отметило нерешенные технические проблемы, устаревшую информационно-телекоммуникационную инфраструктуру и нехватку IT-специалистов с навыками сетевого администрирования. В том числе часть образовательных учреждений была вынуждена самостоятельно арендовать каналы связи у местных операторов, а также заключать альтернативные контракты на получение доступа к сети интернет, отмечает Счетная палата. ПОЗИЦИЯ МИНЦИФРЫ Минцифры в свою очередь обращает внимание, что ведомство постоянно следит за эффективным расходованием средств как по направлению обеспечения образовательных организаций качественными услугами связи, так и по другим направлениям работы министерства. "Подчеркнем: большинство регионов довольны подключением школ к сети, это подтверждают соответствующие письма в адрес Минцифры", - говорится в комментарии министерства, который прилагается в материалах Счетной палаты. Как отмечает Минцифры, скорости для образовательных организаций закреплены в совместном приказе Минцифры и Минпросвещения. Опыт подключения школ к интернету в 2019–2024 годах показывает, что установленные нормативами скорости в большинстве случаев достаточны. "При этом в рамках контрактов Минцифры закреплена достаточна большая линейка скоростей для возможности ее увеличения при необходимости для образовательных организаций (в том числе до 1 Гбит/с). При обращении от образовательной организации по результатам анализа потребляемого трафика принимается решение о необходимости увеличения пропускной способности", - отметили в ведомстве. Говоря о контентной фильтрации, Минцифры отмечает, что в первую очередь системой блокируются сайты, внесенные в реестры запрещенной информации Роскомнадзора и списки Минобрнауки, а в случае блокировки полезных ресурсов контентными фильтрами вопрос оперативно решается по запросу от образовательного учреждения. "Вопрос найма ИТ-специалистов, строительства и эксплуатации локальных сетей школ находится в компетенции образовательных организаций и регионов и не входит в состав федеральных контрактов Минцифры", - отметили также в министерстве.

https://ria.ru/20241021/sputnik-1979196605.html

https://ria.ru/20250226/moskalkova-2001638745.html

https://ria.ru/20240919/mintsifry-1973534170.html

https://ria.ru/20240904/deti-1970533572.html

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общество, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, ростелеком, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)