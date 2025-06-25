https://ria.ru/20250625/vk--2025328092.html

Фандом Фест ВКонтакте примет участие в VK Fest

Фандом Фест ВКонтакте примет участие в VK Fest - РИА Новости, 25.06.2025

Фандом Фест ВКонтакте примет участие в VK Fest

Фандом Фест ВКонтакте будет представлен на VK Fest в Москве и Санкт-Петербурге, он станет частью зоны "Косплей". Кроме коллаборации с одной из самых популярных... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:02:00+03:00

2025-06-25T14:02:00+03:00

2025-06-25T14:02:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Фандом Фест ВКонтакте будет представлен на VK Fest в Москве и Санкт-Петербурге, он станет частью зоны "Косплей". Кроме коллаборации с одной из самых популярных компьютерных игр в мире — Genshin Impact, гости смогут посмотреть яркое шоу с участием косплееров, принять участие в интерактивах, квизах, получить подарки от партнёров и возможность приобрести билеты на главный фандомный фестиваль страны по специальному тарифу.В рамках коллаборации с Genshin Impact Фандом Фест оформит собственную фан-зону в фирменном стиле. В Москве фотостена, приуроченная к последнему обновлению игры, появится на обратной стороне фотозоны, в Санкт-Петербурге — на обратной стороне фан-трибуны. Гости смогут создать собственный контент у фотостены и получить уникальный мерч Genshin Impact.Недалеко от фотозоны будут работать косплееры по мотивам игры. Они станут распорядителями особой секретной механики‎, которая позволит посетителям получить дополнительные призы. Все подробности и условия можно будет узнать у косплееров во время фестиваля.Фандом Фест ВКонтакте выступит основным спонсором конкурса косплея, предоставив призовой фонд в размере 500 000 рублей, а также дополнит фирменным стилем сцену косплея. В рамках конкурса будет выделена специальная номинация для поклонников Genshin Impact. Жюри выберет трёх победителей, каждый из которых получит дополнительные призы.Коллаборация двух фестивалей, Фандом Фест ВКонтакте и VK Fest, позволит усилить программу зоны "Косплей", расширить участие косплей-сообществ и объединить представителей разных направлений поп-культуры.Программа Фандом Феста в Санкт-ПетербургеНа VK Fest в Санкт-Петербурге Фандом Фест ВКонтакте представит собственную тематическую программу. Посетителей ждут показательные выступления кавер-дэнс-команд, интерактивные активности с участием фандомного ведущего и партнёрские интеграции.Гости смогут принять участие в специальном фандомном квизе от молодёжного медиа про чтение ЮФ и посетить анонс специального выпуска популярного аниме-сериала "Дандандан: Злой глаз"‎ от онлайн-кинотеатра "Амедиатека" и студии озвучки "Студийная банда". Анонс будет сопровождён уникальным форматом live-озвучки фрагментов из аниме.Программа Фандом Феста в МосквеВ Москве участников VK Fest ждёт не менее интересная программа от Фандом Феста. В первый день выступит корейская музыкальная группа Upgrade Mountains — они исполнят музыку в стиле, сочетающем рок и электронное звучание. Во второй день состоится диджей-сет от участника группы Joo Wondae, который специально для гостей VK Fest замиксует популярные корейские треки и подарит всем атмосферу Сеула.Также гости смогут посмотреть показательные выступления кавердэнс команд, подготовленные специально для фестиваля.В 2025 году Фандом Фест ВКонтакте пройдёт 22 и 23 ноября на московской площадке Main Stage. В прошлом году билеты были раскуплены за неделю до события, а участниками стали 15 тысяч поклонников разных направлений поп-культуры. На VK Fest в Санкт-Петербурге (5-6 июля) и Москве (19-20 июля) можно будет купить билеты по специальной цене.

https://ria.ru/20250529/vkfest-2019804886.html

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