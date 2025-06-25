https://ria.ru/20250625/putin-2025366795.html

Путин будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи, заявил Ушаков

Путин будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи, заявил Ушаков - РИА Новости, 25.06.2025

Путин будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи, заявил Ушаков

Президент России Владимир Путин будет участвовать в основных мероприятиях саммита БРИКС по видеосвязи, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T16:23:00+03:00

2025-06-25T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет участвовать в основных мероприятиях саммита БРИКС по видеосвязи, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Семнадцатый саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года. "Президент будет участвовать по видеосвязи в основных мероприятиях этого саммита", - сказал Ушаков журналистам. Он уточнил, что это связано "с определенными сложностями в контексте требований МУС". БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран. В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20250625/briks-2025240993.html

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в мире, россия, юрий ушаков, владимир путин, брикс