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Путин может провести встречи с Лукашенко и Мирзиеевым на саммите в Минске - РИА Новости, 25.06.2025
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16:05 25.06.2025 (обновлено: 16:51 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/putin-2025364077.html
Путин может провести встречи с Лукашенко и Мирзиеевым на саммите в Минске
Путин может провести встречи с Лукашенко и Мирзиеевым на саммите в Минске - РИА Новости, 25.06.2025
Путин может провести встречи с Лукашенко и Мирзиеевым на саммите в Минске
Помощник российского лидера Юрий Ушаков не исключил, что президент РФ Владимир Путин на полях саммита ЕАЭС в Минске отдельно пообщается с белорусским коллегой... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:05:00+03:00
2025-06-25T16:51:00+03:00
минск
евразийский экономический союз
владимир путин
александр лукашенко
шавкат мирзиеев
россия
узбекистан
юрий ушаков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Помощник российского лидера Юрий Ушаков не исключил, что президент РФ Владимир Путин на полях саммита ЕАЭС в Минске отдельно пообщается с белорусским коллегой Александром Лукашенко и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.Президент РФ наряду с другими лидерами Евразийского экономического союза примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета, которые состоятся 26-27 июня в Минске. Белоруссия в этом году председательствует в ЕАЭС.Помощник президента РФ отметил, что отдельных двусторонних переговоров Путина с лидерами ЕАЭС на полях саммита в Минске не предусмотрено, но могут состояться неформальные встречи с отдельными лидерами."В частности, и с хозяином он, конечно, подробно поговорит, для этого будут возможности. Не исключено, что отдельно переговорит и с президентом Узбекистана Мирзиеевым. Когда люди собираются, то всегда могут отойти в сторонку, провести отдельные беседы, как говорится, "на ногах". Я уверен, что это произойдет и в Минске в этот раз", - рассказал Ушаков журналистам.
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минск, евразийский экономический союз, владимир путин, александр лукашенко, шавкат мирзиеев, россия, узбекистан, юрий ушаков
Минск, Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиеев, Россия, Узбекистан, Юрий Ушаков
Путин может провести встречи с Лукашенко и Мирзиеевым на саммите в Минске

Ушаков не исключил встречи Путина с Лукашенко и Мирзиеевым на полях саммита ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Помощник российского лидера Юрий Ушаков не исключил, что президент РФ Владимир Путин на полях саммита ЕАЭС в Минске отдельно пообщается с белорусским коллегой Александром Лукашенко и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Президент РФ наряду с другими лидерами Евразийского экономического союза примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета, которые состоятся 26-27 июня в Минске. Белоруссия в этом году председательствует в ЕАЭС.
Помощник президента РФ отметил, что отдельных двусторонних переговоров Путина с лидерами ЕАЭС на полях саммита в Минске не предусмотрено, но могут состояться неформальные встречи с отдельными лидерами.
«
"В частности, и с хозяином он, конечно, подробно поговорит, для этого будут возможности. Не исключено, что отдельно переговорит и с президентом Узбекистана Мирзиеевым. Когда люди собираются, то всегда могут отойти в сторонку, провести отдельные беседы, как говорится, "на ногах". Я уверен, что это произойдет и в Минске в этот раз", - рассказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Путин оценит роль ЕАЭС в архитектуре мировых отношений на саммите в Минске
Вчера, 15:59
 
МинскЕвразийский экономический союзВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоШавкат МирзиеевРоссияУзбекистанЮрий Ушаков
 
 
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