https://ria.ru/20250625/putin-2025364077.html

Путин может провести встречи с Лукашенко и Мирзиеевым на саммите в Минске

Путин может провести встречи с Лукашенко и Мирзиеевым на саммите в Минске - РИА Новости, 25.06.2025

Путин может провести встречи с Лукашенко и Мирзиеевым на саммите в Минске

Помощник российского лидера Юрий Ушаков не исключил, что президент РФ Владимир Путин на полях саммита ЕАЭС в Минске отдельно пообщается с белорусским коллегой... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T16:05:00+03:00

2025-06-25T16:05:00+03:00

2025-06-25T16:51:00+03:00

минск

евразийский экономический союз

владимир путин

александр лукашенко

шавкат мирзиеев

россия

узбекистан

юрий ушаков

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Помощник российского лидера Юрий Ушаков не исключил, что президент РФ Владимир Путин на полях саммита ЕАЭС в Минске отдельно пообщается с белорусским коллегой Александром Лукашенко и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.Президент РФ наряду с другими лидерами Евразийского экономического союза примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета, которые состоятся 26-27 июня в Минске. Белоруссия в этом году председательствует в ЕАЭС.Помощник президента РФ отметил, что отдельных двусторонних переговоров Путина с лидерами ЕАЭС на полях саммита в Минске не предусмотрено, но могут состояться неформальные встречи с отдельными лидерами."В частности, и с хозяином он, конечно, подробно поговорит, для этого будут возможности. Не исключено, что отдельно переговорит и с президентом Узбекистана Мирзиеевым. Когда люди собираются, то всегда могут отойти в сторонку, провести отдельные беседы, как говорится, "на ногах". Я уверен, что это произойдет и в Минске в этот раз", - рассказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250625/otsenka-2025363255.html

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россия

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

минск, евразийский экономический союз, владимир путин, александр лукашенко, шавкат мирзиеев, россия, узбекистан, юрий ушаков