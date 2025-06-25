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В РПЦ рассказали про бесплатную помощь наркозависимым в России - РИА Новости, 25.06.2025
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Религия
 
19:00 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/pomosch-2025416125.html
В РПЦ рассказали про бесплатную помощь наркозависимым в России
В РПЦ рассказали про бесплатную помощь наркозависимым в России - РИА Новости, 25.06.2025
В РПЦ рассказали про бесплатную помощь наркозависимым в России
Церковные центры помощи наркозависимым бесплатно помогают людям вне зависимости от вероисповедания и работают в 36 регионах России, хотя эти клиники заполнены... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T19:00:00+03:00
2025-06-25T19:00:00+03:00
религия
россия
псковская область
санкт-петербург
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Церковные центры помощи наркозависимым бесплатно помогают людям вне зависимости от вероисповедания и работают в 36 регионах России, хотя эти клиники заполнены лишь наполовину, поскольку не могут позволить себе широкую рекламу, рассказал РИА Новости руководитель этого направления помощи синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви Алексей Лазарев. "В реестре синодального отдела - 46 реабилитационных стационаров для помощи нарко- и алкозависимым, они действуют в 36 регионах страны. Раньше во многие из них были очереди. Но в последние пять-семь лет ситуация изменилась. Сейчас наши центры заполнены примерно наполовину. Хотя помощь там бесплатная (в некоторых стационарах могут попросить скинуться, но только на питание), программы реабилитации качественные. Многие центры работают десятилетия, себя уже зарекомендовали", – сказал Лазарев. При этом по данным священника, спрос на помощь для наркозависимых не уменьшается, а проблема потребления запрещенных веществ остается актуальной в обществе. "Причина недобора в церковных клиниках – мы не можем составить конкуренцию светским платным центрам. Их бюджеты позволяют запускать рекламу, заниматься продвижением в интернете. Еще бесплатной помощи традиционно меньше доверяют, чем платной. Ну и просто информации о наших центрах действительно очень мало", - предположил руководитель направления. Он добавил, что в церковные центры помощи принимают алко- и наркозависимых вне зависимости от вероисповедания. "У нас не только труд и молитва. Есть профессиональные программы терапии, работают группы, психологи. Но основное направление – духовное. Мы посещаем богослужения, общаемся со священниками", – заключил собеседник агентства. Ранее во вторник РИА Новости опубликовало репортаж из церковного реабилитационного центра для алко- и наркозависимых "Пошитни" в Псковской области и центра социальной адаптации для алко- и наркозависимых в Санкт-Петербурге. Там 30% зависимых после года лечения уходят в устойчивую ремиссию, что, как говорят организаторы, является хорошим показателем. По данным синодального отдела РПЦ по благотворительности, в России работает 269 подразделений церковной системы бесплатной помощи наркозависимым. Среди них 46 реабилитационных центров, 76 консультационных пунктов, 106 групп поддержки. В среднем в православные центры помощи обращаются 3500 человек в год, до 600 человек проходят реабилитацию одномоментно. Для поддержки наркозависимых и их родственников действует единый федеральный телефон церковной помощи наркозависимым 8-800-600-16-93, по которому можно получить консультацию, найти подходящий центр для преодоления зависимости или программу реабилитации. Также получить информацию и сделать пожертвование на церковную систему бесплатной помощи наркозависимым можно на сайте Синодального отдела по благотворительности.
https://ria.ru/20250625/narkozavisimye-2025323987.html
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псковская область
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россия, псковская область, санкт-петербург, русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Псковская область, Санкт-Петербург, Русская православная церковь, Религия
В РПЦ рассказали про бесплатную помощь наркозависимым в России

В РПЦ рассказали о работе центров помощи наркозависимым в 36 регионах России

© РИА Новости / Олег ЛасточкинВ притоне наркоманов
В притоне наркоманов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
В притоне наркоманов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Церковные центры помощи наркозависимым бесплатно помогают людям вне зависимости от вероисповедания и работают в 36 регионах России, хотя эти клиники заполнены лишь наполовину, поскольку не могут позволить себе широкую рекламу, рассказал РИА Новости руководитель этого направления помощи синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви Алексей Лазарев.
"В реестре синодального отдела - 46 реабилитационных стационаров для помощи нарко- и алкозависимым, они действуют в 36 регионах страны. Раньше во многие из них были очереди. Но в последние пять-семь лет ситуация изменилась. Сейчас наши центры заполнены примерно наполовину. Хотя помощь там бесплатная (в некоторых стационарах могут попросить скинуться, но только на питание), программы реабилитации качественные. Многие центры работают десятилетия, себя уже зарекомендовали", – сказал Лазарев.
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При этом по данным священника, спрос на помощь для наркозависимых не уменьшается, а проблема потребления запрещенных веществ остается актуальной в обществе.
"Причина недобора в церковных клиниках – мы не можем составить конкуренцию светским платным центрам. Их бюджеты позволяют запускать рекламу, заниматься продвижением в интернете. Еще бесплатной помощи традиционно меньше доверяют, чем платной. Ну и просто информации о наших центрах действительно очень мало", - предположил руководитель направления.
Он добавил, что в церковные центры помощи принимают алко- и наркозависимых вне зависимости от вероисповедания.
"У нас не только труд и молитва. Есть профессиональные программы терапии, работают группы, психологи. Но основное направление – духовное. Мы посещаем богослужения, общаемся со священниками", – заключил собеседник агентства.
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Ранее во вторник РИА Новости опубликовало репортаж из церковного реабилитационного центра для алко- и наркозависимых "Пошитни" в Псковской области и центра социальной адаптации для алко- и наркозависимых в Санкт-Петербурге. Там 30% зависимых после года лечения уходят в устойчивую ремиссию, что, как говорят организаторы, является хорошим показателем.
По данным синодального отдела РПЦ по благотворительности, в России работает 269 подразделений церковной системы бесплатной помощи наркозависимым. Среди них 46 реабилитационных центров, 76 консультационных пунктов, 106 групп поддержки. В среднем в православные центры помощи обращаются 3500 человек в год, до 600 человек проходят реабилитацию одномоментно. Для поддержки наркозависимых и их родственников действует единый федеральный телефон церковной помощи наркозависимым 8-800-600-16-93, по которому можно получить консультацию, найти подходящий центр для преодоления зависимости или программу реабилитации. Также получить информацию и сделать пожертвование на церковную систему бесплатной помощи наркозависимым можно на сайте Синодального отдела по благотворительности.
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