https://ria.ru/20250625/narkozavisimye-2025323987.html

"Все возможно, пока мы живы": как в РПЦ успешно лечат наркозависимых

"Все возможно, пока мы живы": как в РПЦ успешно лечат наркозависимых - РИА Новости, 25.06.2025

"Все возможно, пока мы живы": как в РПЦ успешно лечат наркозависимых

Русская православная церковь развивает центры реабилитации алко- и наркозависимых. Как живут "свободные люди" в церковном стационаре без телефона, что помогает... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:43:00+03:00

2025-06-25T13:43:00+03:00

2025-06-25T14:57:00+03:00

религия

санкт-петербург

псковская область

москва

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 25 июня – РИА Новости, Артем Буденный, Анна Горбашова. Русская православная церковь развивает центры реабилитации алко- и наркозависимых. Как живут "свободные люди" в церковном стационаре без телефона, что помогает им уходить в стойкую ремиссию и почему за бесплатной помощью нет очередей, рассказали РИА Новости представители центров и духовенства в преддверии Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня. "Комплексная бесплатная реабилитация алко-наркозависимых людей в нашей программе длится год, она разбита на два этапа по шесть месяцев. Первый этап наши воспитанники проходят в реабилитационном центре в деревне Пошитни Псковской области. Второй – в Санкт-Петербурге", – рассказал руководитель реабилитационного центра "Пошитни" и центра социальной адаптации в Санкт-Петербурге Георгий Чалков. В Пошитни - стационар: там подопечные находятся постоянно, с ними работают психологи и другие специалисты. "Ребята проходят терапию, узнают, что такое зависимость, знакомятся с сообществом, со своими чувствами, приобретают навыки, которые используют на втором этапе программы, когда их уже готовят к самостоятельной жизни в городе", – отмечает Георгий. Центр в Псковской области рассчитан на 30 человек, принимают только мужчин. Сейчас там 15 выздоравливающих. Первое время они ограничены в контактах с внешним миром. "Первый месяц – полный карантин на звонки, потом можно звонить родственникам со стационарного телефона. Компьютеров в свободном доступе тоже нет, только для занятий. Зато есть кинотерапия: мы смотрим программы и фильмы для последующих разборов – художественные, документальные, духовно-просветительские. Ребята знакомятся с основами православной веры, осмысляют себя. По четвергам – служба, на территории есть храм, туда приезжают монахи, общаются. И, конечно, каждый день воспитанники "пишут задания", которые потом сдают на терапевтических группах", – пояснил руководитель. Кроме того, они готовят себе еду, обслуживают дом, занимаются мелким ремонтом, заготовкой дров, облагораживанием территории, что-то делают своими руками в мастерских – это называется послушания. Есть плодовый сад, но его только начали возделывать, надеются в будущем на урожай. Второй этап программы проходит в центре социальной адаптации на территории храма митрополита Петра Московского в Санкт-Петербурге: там расположены и помещения для занятий, и жилые комнаты: живут там воспитанники не только из Пошитни, но и других реабилитационных центров, где нет подобной уникальной программы. "Этот этап нацелен на то, чтобы ребята постепенно готовились к самостоятельной жизни в городе. Они сами или с нашей помощью устраиваются на работу, посещают группы анонимных алкоголиков или наркоманов, работают с психологами. Но ночевать должны в центре. Есть и профилактика срыва – пишем, обсуждаем. В воскресенье – богослужение в храме. Раз в неделю с воспитанниками общается священник – наш выпускник, у нас это называется "Батюшкин час", – рассказывает Чалков. Георгий и сам прошел реабилитацию в Пошитни, боролся с наркозависимостью, потом остался работать в фонде волонтером. По его словам, не употребляет наркотики уже 12 лет – "выздоравливающий", как называют подопечных центра, сумевших побороть зависимость. Выздоравливающих после годичного курса примерно 30% процентов. Кто-то срывается, приезжает в центр "Пошитни" повторно. А в Петербурге есть программа "Профилактика срыва": человек, прошедший реабилитацию, может обратиться за помощью, если почувствует, что что-то пошло не так. Оба центра – в Псковской области и Петербурге – были созданы более 20 лет назад под эгидой благотворительного фонда "Диакония" Русской православной церкви. "30% выздоравливающих – это хороший показатель по отрасли: у нас сотни ребят вышли в устойчивую ремиссию (мы говорим ремиссия, а не излечение), создали семьи, платят налоги, работают. У нас хорошая программа, которая себя зарекомендовала на протяжении нескольких десятков лет", – говорит исполнительный директор фонда "Диакония", настоятель петербургского храма преподобной Марии Египетской священник Алексий Жигалов. "И несмотря на это, наши центры наполовину пусты (раньше была очередь на месяцы вперед) - похожая ситуация, как видится, во многих церковных реабилитационных центрах. Хотя зависимых людей меньше не стало", – добавляет он. По мнению священника, возможная причина недобора в православные центры – конкуренция с небольшими частными коммерческими клинками, расположенными, как правило, недалеко от мегаполисов. "А где есть коммерческий интерес, там есть маршрутизация: нередко доктора направляют в "правильные" клиники. У нас же помощь бесплатная", – пояснил священник. Он утонил, что в основе терапии в Пошитни и Петербурге – духовная работа. "Конечно, мы работаем и с психикой (групповые занятия), и с телом (послушания, физический труд), и с социальным окружением зависимого. Но духовная часть определяющая, это фундамент. Многие воспитанники центра крестились, воцерковились тут, но вероисповедание не является условием для приема. Единственное требование – уважительное отношение к богослужению, духовенству, ведь по правилам человек обязан присутствовать на богослужении и занятиях, которые проводят священнослужители", – говорит отец Алексий. Впрочем, духовная составляющая – не единственное, что еще отличает центры "Диаконии" от коммерческих клиник. "Во-первых, у нас нет медицинской реабилитации, мы не "прокапываем", не делаем детоксикацию, хотя есть врач, который помогает принимать назначенные ранее лекарства. Во-вторых, у нас все добровольно. Зачастую клиники насильно забирают взрослых людей после заключения договора с их родственниками, которые намучились с зависимым. Мы же заключаем договор с человеком, а не с его родственниками. И хотя у нас личные ценные вещи, деньги, телефоны – в сейфе, но документы все, паспорта у наших воспитанников на руках, они – свободные люди", – подчеркнул представитель фонда. Он также заметил, как меняется контингент приходящих на лечение. "Сейчас в основном употребляют синтетические наркотики – они доступнее, дешевле. А излечиться от такой зависимости сложнее. Например, у нас в клинике около 50% героиновых наркоманов уходило в ремиссию, а синтетических уходит – около 30%. Сам наркоман очень помолодел за последнее время. Десять лет назад средний возраст подопечных был 30-40 лет, сейчас много ребят 20-летних", – с сожалением отмечает клирик. Выздоравливающий Максим (21 год), также воспитанник "Пошитни", сейчас проходит программу в центре социальной реабилитации в Петербурге. Он рассказал свою историю борьбы с алко- и наркозависимостью. "Я употреблял в разное время разные наркотики, но всю жизнь со мной рука об руку шел алкоголь. Последние два года я не мог заснуть без алкоголя вообще, ежедневно употреблял. Бывали один-два дня трезвости, но это были очень грустные для меня дни. А когда в жизни появились наркотики, я понял, что это вообще ненормально, надо что-то менять", – поделился Максим. Он пояснил, что "с определенного возраста проявлял интерес к религии" и, когда первый раз обратился к маме за помощью, она определила его в протестантский реабилитационный центр. "Я сам из Мурманска, у нас там два бесплатных центра, один из них протестантский – после первой реабилитации я сразу же сорвался. Два месяца иногда покуривал, а потом и запил. И почувствовал, что опять иду на свое дно: не могу остановиться, пью каждый день. Я попросил маму определить меня на православную реабилитацию, так я оказался в "Пошитни", – рассказал собеседник агентства. Максим отметил, что довольно быстро адаптировался к жизни без гаджетов, хотя поначалу "было неспокойно". "Мы ведь в телефоны постоянно "ныряем", чтобы закрыться от мира, не воспринимать то, что вокруг нас происходит. А в "Пошитни" тебя моментально окружают любовью и заботой. Когда ты приезжаешь, к тебе в первый день приставляют человека, который все подсказывает, помогает, когда идешь дежурить - всему обучает. Первые дни в таком формате проходит постоянно, что есть кто-то, кто тебя поддерживает", – делится воспитанник центра. Он добавил, что ему было очень интересно на терапевтических занятиях. "Желания убежать не возникло. На протяжении всех шесть месяцев я получал удовольствие от того, что там нахожусь. Тяжело было только на Новый год, потому что нам устроили праздник, накрыли стол шикарный, безалкогольный, я был ведущим шоу-программы. Вот тогда захотелось выпить, я с 13 лет употребляю на Новый год", – рассказал мужчина. По его словам, сейчас он чувствует себя уверенно; а если мысли об алкоголе придут в голову, можно позвонить в группу, где общаются выздоравливающие зависимые – "и сразу становится лучше". "Я зависимый, до конца жизни, видимо, буду хотеть выпить - из опыта людей, которые в сообществе находятся. Важно, как я на это реагирую, а пока реагирую хорошо", – резюмировал Максим. Как отмечает священник Алексий Жигалов, алкоголизм и наркомания – это и грех, и болезнь одновременно, причем заболевание неизлечимое. "Мы не вылечиваем, просто человек входит в устойчивую ремиссию, он выздоравливающий. Вообще стоит видеть в алкоголиках, наркоманах людей заблудившихся, заболевших, оступившихся, и не ставить на них крест. И мы ни на ком из воспитанников не ставим крест. Все возможно, пока мы живы. И Господь всем дает надежду изменить свою жизнь. Ведь помощь есть – она рядом, просто нужно протянуть руку и за ней обратиться", – заключил отец Алексий. По данным синодального отдела РПЦ по благотворительности, в России работает 269 подразделений церковной системы бесплатной помощи наркозависимым. Среди них 46 реабилитационных центров, 76 консультационных пунктов, 106 групп поддержки. В среднем в православные центры помощи обращаются 3500 человек в год, до 600 человек проходят реабилитацию одномоментно. Для поддержки наркозависимых и их родственников действует единый федеральный телефон церковной помощи наркозависимым 8-800-600-16-93, по которому можно получить консультацию, найти подходящий центр для преодоления зависимости или программу реабилитации. Также получить информацию и сделать пожертвование на церковную систему бесплатной помощи наркозависимым можно на сайте Синодального отдела по благотворительности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

санкт-петербург, псковская область, москва, русская православная церковь, религия