https://ria.ru/20250625/minpromtorg-2025242578.html

В Минпромторге рассказали о поддержке российских фермеров

В Минпромторге рассказали о поддержке российских фермеров - РИА Новости, 25.06.2025

В Минпромторге рассказали о поддержке российских фермеров

Минпромторг РФ оказывает поддержку российским фермерам для вывода их продукции на отечественный рынок: так, количество нестационарных торговых объектов и... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T06:20:00+03:00

2025-06-25T06:20:00+03:00

2025-06-25T06:21:00+03:00

пмэф-2025

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

совет федерации рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991699804_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_9f899b2e1bb9f7fa3995d3bd3fbbfe81.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ оказывает поддержку российским фермерам для вывода их продукции на отечественный рынок: так, количество нестационарных торговых объектов и торговых мест на ярмарках в регионах страны в 2025 году по плану должно вырасти на 10% по отношению к 2020 году, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ПМЭФ-2025. "Российские фермеры выращивают очень много качественной плодоовощной продукции, которой нужно просто помочь выйти на рынок. И мы в Минпромторге такую работу ведем. В рамках Национального плана по развитию конкуренции до 2025 года ведется работа по достижению регионами 10% роста в 2025 году по отношению к 2020 году количества нестационарных торговых объектов и торговых мест на ярмарках", - сказал Чекушов. Он добавил, что ярмарки являются удобным и быстрым механизмом попадания товаров российских фермеров на торговые полки. В среднем ежеквартально в 2024 году проводилось более 10 тысяч ярмарок, что больше на 10% значений 2019 года. По его словам, в сентябре 2022 года Совет Федерации принял решение о запуске пилотных проектов-агроагрегаторов при координации Минпромторга и Минсельхоза. Агроагрегаторы помогают объединить урожай фермеров для возможности выйти на полки торговых сетей. Сегодня не менее 81 организации, агрегирующих фермерскую продукцию, функционирует в 45 регионах. С начала запуска такой работы их количество выросло в 2,5 раза. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20250625/minpromtorg-2025240534.html

https://ria.ru/20250625/minpromtorg-2025233277.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)