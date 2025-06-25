https://ria.ru/20250625/minpromtorg-2025242578.html
В Минпромторге рассказали о поддержке российских фермеров
В Минпромторге рассказали о поддержке российских фермеров - РИА Новости, 25.06.2025
В Минпромторге рассказали о поддержке российских фермеров
Минпромторг РФ оказывает поддержку российским фермерам для вывода их продукции на отечественный рынок: так, количество нестационарных торговых объектов и... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T06:20:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ оказывает поддержку российским фермерам для вывода их продукции на отечественный рынок: так, количество нестационарных торговых объектов и торговых мест на ярмарках в регионах страны в 2025 году по плану должно вырасти на 10% по отношению к 2020 году, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ПМЭФ-2025. "Российские фермеры выращивают очень много качественной плодоовощной продукции, которой нужно просто помочь выйти на рынок. И мы в Минпромторге такую работу ведем. В рамках Национального плана по развитию конкуренции до 2025 года ведется работа по достижению регионами 10% роста в 2025 году по отношению к 2020 году количества нестационарных торговых объектов и торговых мест на ярмарках", - сказал Чекушов. Он добавил, что ярмарки являются удобным и быстрым механизмом попадания товаров российских фермеров на торговые полки. В среднем ежеквартально в 2024 году проводилось более 10 тысяч ярмарок, что больше на 10% значений 2019 года. По его словам, в сентябре 2022 года Совет Федерации принял решение о запуске пилотных проектов-агроагрегаторов при координации Минпромторга и Минсельхоза. Агроагрегаторы помогают объединить урожай фермеров для возможности выйти на полки торговых сетей. Сегодня не менее 81 организации, агрегирующих фермерскую продукцию, функционирует в 45 регионах. С начала запуска такой работы их количество выросло в 2,5 раза. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20250625/minpromtorg-2025240534.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В Минпромторге рассказали о поддержке российских фермеров
Чекушов: Минпромторг поддерживает фермеров для вывода их продукции на рынок