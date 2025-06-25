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Лидеры стран ЕАЭС примут участие в заседании форума в Минске 26 июня

Лидеры стран ЕАЭС примут участие в заседании форума в Минске 26 июня - РИА Новости, 25.06.2025

Лидеры стран ЕАЭС примут участие в заседании форума в Минске 26 июня

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 26 июня примут участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске, премьер-министр... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T16:11:00+03:00

2025-06-25T16:11:00+03:00

2025-06-25T16:11:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 26 июня примут участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске, премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в работе форума по видеосвязи, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Евразийский экономический форум пройдет в Минске 26 июня, накануне заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором будут участвовать президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров, а также - в режиме видеоконференцсвязи - премьер-министр Армении Пашинян. "Центральным событием форума станет пленарное заседание... Все лидеры, приезжающие в Минск, примут в нем участие, кроме Пашиняна, который примет участие заочно - по видеосвязи", - рассказал Ушаков журналистам. Тема пленарного заседания - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".

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минск, армения, россия, никол пашинян, юрий ушаков, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире