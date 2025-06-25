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Ушаков объяснил участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи

Ушаков объяснил участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи - РИА Новости, 25.06.2025

Ушаков объяснил участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи

Правительство Бразилии в контексте требований МУС не могло занять четкую позицию, которая бы позволила президенту РФ Владимиру Путину поехать на саммит БРИКС,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T16:37:00+03:00

2025-06-25T16:37:00+03:00

2025-06-25T16:37:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство Бразилии в контексте требований МУС не могло занять четкую позицию, которая бы позволила президенту РФ Владимиру Путину поехать на саммит БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В данном контексте (требований МУС - ред.) бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании", - сказал Ушаков журналистам. Он уточнил, что Путин примет участие в основных мероприятиях саммита по видеосвязи, российскую делегацию в Бразилии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Семнадцатый саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран. В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20250625/briks-2025240993.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, бразилия, рио-де-жанейро (город), владимир путин, юрий ушаков, сергей лавров, международный уголовный суд, брикс