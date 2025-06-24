Рейтинг@Mail.ru
Для жителей Ленинградской области хотят снизить расходы на электричество - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
23:01 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/raskhody-2025219273.html
Для жителей Ленинградской области хотят снизить расходы на электричество
Для жителей Ленинградской области хотят снизить расходы на электричество - РИА Новости, 24.06.2025
Для жителей Ленинградской области хотят снизить расходы на электричество
Ленинградская область планирует снизить расходы на электричество для жителей с постоянной регистрацией на территории региона, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:01:00+03:00
2025-06-24T23:01:00+03:00
ленинградская область
общество
жкх
ленинградская область
россия
александр дрозденко
сергей бебенин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49755/58/497555825_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_5d92948998a3fdbc08107796e600cf10.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Ленинградская область планирует снизить расходы на электричество для жителей с постоянной регистрацией на территории региона, сообщает пресс-служба областного правительства. "Для жителей с постоянной регистрацией на территории Ленобласти разница в размере тарифа между первым и вторым диапазонами потребления электроэнергии будет сокращена до 25%. Соответствующее поручение (губернатор Ленинградской области ) Александр Дрозденко дал областному комитету по тарифам", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона. По словам Дрозденко, мера поддержки будет действовать в 2025-2026 годах, чтобы было время привыкнуть к федеральной тарифной реформе. "Социальный диапазон, в который попадают больше 98% домовладений региона, был увеличен до 2700 киловатт-час в отопительный сезон, и расширены категории его получателей: в него включены дома на электроотоплении в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, а также негазифицированные жилые и садовые дома вне границ населенных пунктов", - приводятся слова главы региона на сайте областного правительства. Дрозденко добавил, что также вместе с председателем заксобрания Ленинградской области Сергеем Бебениным готовится письмо в правительство России о необходимости включения на федеральном уровне семей участников СВО в число льготных категорий по тарифам на электроэнергию.
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49755/58/497555825_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_ffe15b19d4b3adb87bff4f3100e07120.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жкх, ленинградская область, россия, александр дрозденко, сергей бебенин
Ленинградская область , Общество, ЖКХ, Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Сергей Бебенин
Для жителей Ленинградской области хотят снизить расходы на электричество

В Ленинградской области планируют снизить расходы на электричество для жителей

© РИА Новости/Аврора . Анна Фаизова, Вадим ТитовЭлектрический счетчик
Электрический счетчик - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости/Аврора . Анна Фаизова, Вадим Титов
Электрический счетчик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Ленинградская область планирует снизить расходы на электричество для жителей с постоянной регистрацией на территории региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
«
"Для жителей с постоянной регистрацией на территории Ленобласти разница в размере тарифа между первым и вторым диапазонами потребления электроэнергии будет сокращена до 25%. Соответствующее поручение (губернатор Ленинградской области ) Александр Дрозденко дал областному комитету по тарифам", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.
По словам Дрозденко, мера поддержки будет действовать в 2025-2026 годах, чтобы было время привыкнуть к федеральной тарифной реформе.
"Социальный диапазон, в который попадают больше 98% домовладений региона, был увеличен до 2700 киловатт-час в отопительный сезон, и расширены категории его получателей: в него включены дома на электроотоплении в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, а также негазифицированные жилые и садовые дома вне границ населенных пунктов", - приводятся слова главы региона на сайте областного правительства.
Дрозденко добавил, что также вместе с председателем заксобрания Ленинградской области Сергеем Бебениным готовится письмо в правительство России о необходимости включения на федеральном уровне семей участников СВО в число льготных категорий по тарифам на электроэнергию.
 
Ленинградская областьОбществоЖКХЛенинградская областьРоссияАлександр ДрозденкоСергей Бебенин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала