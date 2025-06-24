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Для жителей Ленинградской области хотят снизить расходы на электричество
Для жителей Ленинградской области хотят снизить расходы на электричество - РИА Новости, 24.06.2025
Для жителей Ленинградской области хотят снизить расходы на электричество
Ленинградская область планирует снизить расходы на электричество для жителей с постоянной регистрацией на территории региона, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:01:00+03:00
2025-06-24T23:01:00+03:00
2025-06-24T23:01:00+03:00
ленинградская область
общество
жкх
ленинградская область
россия
александр дрозденко
сергей бебенин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Ленинградская область планирует снизить расходы на электричество для жителей с постоянной регистрацией на территории региона, сообщает пресс-служба областного правительства. "Для жителей с постоянной регистрацией на территории Ленобласти разница в размере тарифа между первым и вторым диапазонами потребления электроэнергии будет сокращена до 25%. Соответствующее поручение (губернатор Ленинградской области ) Александр Дрозденко дал областному комитету по тарифам", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона. По словам Дрозденко, мера поддержки будет действовать в 2025-2026 годах, чтобы было время привыкнуть к федеральной тарифной реформе. "Социальный диапазон, в который попадают больше 98% домовладений региона, был увеличен до 2700 киловатт-час в отопительный сезон, и расширены категории его получателей: в него включены дома на электроотоплении в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, а также негазифицированные жилые и садовые дома вне границ населенных пунктов", - приводятся слова главы региона на сайте областного правительства. Дрозденко добавил, что также вместе с председателем заксобрания Ленинградской области Сергеем Бебениным готовится письмо в правительство России о необходимости включения на федеральном уровне семей участников СВО в число льготных категорий по тарифам на электроэнергию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, ленинградская область, россия, александр дрозденко, сергей бебенин
Ленинградская область , Общество, ЖКХ, Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Сергей Бебенин
Для жителей Ленинградской области хотят снизить расходы на электричество
В Ленинградской области планируют снизить расходы на электричество для жителей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Ленинградская область планирует снизить расходы на электричество для жителей с постоянной регистрацией на территории региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
«
"Для жителей с постоянной регистрацией на территории Ленобласти разница в размере тарифа между первым и вторым диапазонами потребления электроэнергии будет сокращена до 25%. Соответствующее поручение (губернатор Ленинградской области
) Александр Дрозденко
дал областному комитету по тарифам", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.
По словам Дрозденко, мера поддержки будет действовать в 2025-2026 годах, чтобы было время привыкнуть к федеральной тарифной реформе.
"Социальный диапазон, в который попадают больше 98% домовладений региона, был увеличен до 2700 киловатт-час в отопительный сезон, и расширены категории его получателей: в него включены дома на электроотоплении в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, а также негазифицированные жилые и садовые дома вне границ населенных пунктов", - приводятся слова главы региона на сайте областного правительства.
Дрозденко добавил, что также вместе с председателем заксобрания Ленинградской области Сергеем Бебениным
готовится письмо в правительство России
о необходимости включения на федеральном уровне семей участников СВО в число льготных категорий по тарифам на электроэнергию.