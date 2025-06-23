https://ria.ru/20250623/reyting-2024791907.html

Москва и Петербург лидируют в рейтинге развития регионов

Москва и Петербург лидируют в рейтинге развития регионов - РИА Новости, 23.06.2025

Москва и Петербург лидируют в рейтинге развития регионов

Москва, Санкт-Петербург и Татарстан лидируют в рейтинге социально-экономического развития регионов России по итогам 2024 года, замыкают список Тува и Еврейская... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:56:00+03:00

2025-06-23T11:56:00+03:00

2025-06-23T12:00:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Татарстан лидируют в рейтинге социально-экономического развития регионов России по итогам 2024 года, замыкают список Тува и Еврейская автономная область, свидетельствует исследование РИА Новости. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Эксперты РИА Новости подготовили очередной ежегодный, пятнадцатый по счету, рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Рейтинг построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2024 год. Результаты рейтинга позволяют судить об уровне и динамике социально- экономического развития того или иного региона в сравнении с другими субъектами РФ по итогам 2024 года. Методика составления рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих экономическое положение регионов. Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы: показатели масштаба экономики и ее эффективности, также учитывались показатели бюджетной и социальной сферы. На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл субъекта Федерации по каждому показателю, на втором – рейтинговый балл региона по группе факторов, на третьем – интегральный рейтинг. Рейтинговый балл субъекта Федерации по каждому показателю варьировался в диапазоне от 1 до 100. Субъект РФ с наилучшим значением показателя получал рейтинговый балл, равный 100, а субъект РФ с наихудшим значением – 1. Рейтинговый балл по группе факторов определялся путем агрегирования рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей. Интегральный рейтинг (итоговое значение рейтингового балла, по которому производилось ранжирование регионов) – как среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ Результаты рейтинга показывают, что в 2024 году в большинстве регионов динамика социально-экономического развития была позитивной. Значение интегрального рейтинга выросло по сравнению с предыдущим годом у 76 регионов, а снизилось только у девяти, причем у большинства из них снижение было незначительным – менее 1,5 балла. Среднее значение интегрального рейтинга всех регионов по итогам 2024 года составило 48,944 балла, а медианное – 48,436, что соответственно на 1,785 и 2,614 балла больше, чем годом ранее. Число регионов, значение интегрального рейтинга которых превышает 50 баллов, выросло с 32 по итогам 2023 года до 37 по итогам 2024 года, а число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов сократилось с девяти до семи. В качестве позитивного фактора эксперты выделяют некоторое сокращение неравномерности в социально-экономическом развитии регионов – разрыв по интегральному рейтингу между лидерами и аутсайдерами рейтинга немного снизился. Отношение среднего значения интегрального рейтингового балла первой и последней пятерки рейтинга в 2023 году составляло 4,89, а в 2024 году – 4,66. ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ ПРЕЖНИЕ По сравнению с предыдущим годом состав лидирующей и замыкающей групп рейтинга не претерпел изменений. Как и раньше, верхний полюс рейтинга преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры и регионы сырьевой направленности, а последние строчки – регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора. Лидерами рейтинга, как и ранее, являются Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг максимальный и превышает 90 баллов. При этом Москва с интегральным рейтингом 95 баллов уверенно приближается к абсолютному максимуму 100 баллов. За 2024 год столичный регион прибавил 0,6 интегрального рейтингового балла, а за последние пять лет – 11,1 балла, что говорит не только о высоком уровне социально-экономического развития, но и хорошей динамике. Еще у трех регионов – Республики Татарстан, Московской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - интегральный рейтинг по итогам 2024 года превышает отметку 80 баллов. Эти регионы стабильно являются лидерами рейтинга и входят в первую пятерку на протяжении нескольких лет. Кроме них в первую десятку рейтинга также входят Свердловская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Красноярский край. По сравнению с 2023 годом состав первой десятки не изменился. Внутри нее изменились лишь места пяти регионов в пределах одной-двух позиций. Регионы-лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтинга, которое находится на довольно высоком уровне с хорошим отрывом от других субъектов РФ, позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции или очень незначительно их изменят и в среднесрочной перспективе. Являясь лидерами социально-экономического развития, они обеспечивают более половины суммарного ВРП всех регионов России, в них проживает более трети населения страны. Эксперты также отмечают, что интегральный рейтинг у всех регионов из первой десятки по итогам 2024 года превышает 70 баллов. Состав нижней части рейтинга также практически не изменился. В последнюю десятку входят Камчатский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Еврейская автономная область и Республика Тыва. По сравнению с предыдущим годом состав замыкающей десятки изменился всего на один регион – сюда вернулся Камчатский край, опустившийся с 74-го места на 76-е, а Чеченская Республика поднялась с 76-го на 75-е место. При этом у всех регионов из последней десятки (кроме Камчатского края) интегральный рейтинговый балл вырос, что свидетельствует об улучшении социально-экономической ситуации в них. В средине рейтинга у большинства регионов также не зафиксировано существенных изменений. Более чем на пять мест изменились позиции только у девяти регионов, среди которых у шести регионов позиции повысились и у трех - снизились. ЛИДЕРЫ РОСТА Как было отмечено, в 2024 году интегральный рейтинговый балл вырос у 76 регионов, среди которых у девяти рост превысил 4 балла. Наиболее существенно рейтинговый балл вырос у Удмуртской Республики (+5,3 балла), Ленинградской области (+5,1 балла) и Чеченской Республики (+5 баллов). Еще у шести регионов – Костромской области, Самарской области, Калужской области, Республики Мордовия, Магаданской области и Калининградской области – интегральный рейтинг вырос более чем на 4 балла. У вышеназванных регионов в 2024 году улучшились почти все показатели, учитываемые при составлении рейтинга, что и привело к росту интегрального рейтингового балла. Лидерами по росту позиций в рейтинге стали Удмуртская Республика, Калужская область и Оренбургская область, поднявшиеся в рейтинге на восемь, семь и шесть мест соответственно. Еще у четырех регионов – Калининградской области, Магаданской области, Республики Мордовия и Костромской области – позиции в рейтинге улучшились на 5 мест. Снизился интегральный рейтинг только у девяти регионов: у Кемеровской области, Мурманской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия), Архангельской области, Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Хакасия. При этом у большинства из них снижение было незначительным – менее чем на 1,5 балла.

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