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Алиханов рассказал о контроле за пищевой продукцией в соцучреждениях
Алиханов рассказал о контроле за пищевой продукцией в соцучреждениях - РИА Новости, 23.06.2025
Алиханов рассказал о контроле за пищевой продукцией в соцучреждениях
Минпромторг РФ в ближайшее время сделает контроль за упакованной водой и молочной продукцией в детских садах и школах обязательным, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T09:16:00+03:00
2025-06-23T09:16:00+03:00
2025-06-23T09:16:00+03:00
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хабаровский край
новосибирская область
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
экономика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ в ближайшее время сделает контроль за упакованной водой и молочной продукцией в детских садах и школах обязательным, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Мы в конце прошлого года на Госкомиссии приняли решение начать в системе маркировки эксперимент по контролю поставок пищевой продукции в социальную сферу… Эксперимент затрагивает упакованную воду и молочную продукцию, которые подлежат маркировке. В ближайшее время сделаем такой контроль обязательным, поскольку уже видим успешные результаты", — сказал министр. Алиханов отметил, что пока эксперимент охватывает только несколько регионов – Краснодарский, Пермский, Ставропольский и Хабаровский края, Московскую и Новосибирскую области, Санкт-Петербург. Он завершится к сентябрю. По его итогам будут созданы критерии и механизм пресечения появления в детских садах, школах и больницах сомнительной продукции. Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>
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россия, хабаровский край, новосибирская область, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество, экономика
Россия, Хабаровский край, Новосибирская область, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество, Экономика
Алиханов рассказал о контроле за пищевой продукцией в соцучреждениях
Алиханов: контроль за пищевой продукцией в соцучреждениях будет обязательным