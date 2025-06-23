https://ria.ru/20250623/minpromtorg-2024747510.html

Алиханов рассказал о контроле за пищевой продукцией в соцучреждениях

Алиханов рассказал о контроле за пищевой продукцией в соцучреждениях - РИА Новости, 23.06.2025

Алиханов рассказал о контроле за пищевой продукцией в соцучреждениях

Минпромторг РФ в ближайшее время сделает контроль за упакованной водой и молочной продукцией в детских садах и школах обязательным, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T09:16:00+03:00

2025-06-23T09:16:00+03:00

2025-06-23T09:16:00+03:00

россия

хабаровский край

новосибирская область

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

экономика

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ в ближайшее время сделает контроль за упакованной водой и молочной продукцией в детских садах и школах обязательным, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Мы в конце прошлого года на Госкомиссии приняли решение начать в системе маркировки эксперимент по контролю поставок пищевой продукции в социальную сферу… Эксперимент затрагивает упакованную воду и молочную продукцию, которые подлежат маркировке. В ближайшее время сделаем такой контроль обязательным, поскольку уже видим успешные результаты", — сказал министр. Алиханов отметил, что пока эксперимент охватывает только несколько регионов – Краснодарский, Пермский, Ставропольский и Хабаровский края, Московскую и Новосибирскую области, Санкт-Петербург. Он завершится к сентябрю. По его итогам будут созданы критерии и механизм пресечения появления в детских садах, школах и больницах сомнительной продукции. Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>

https://ria.ru/20250602/minpromtorg-2020450300.html

россия

хабаровский край

новосибирская область

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россия, хабаровский край, новосибирская область, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество, экономика