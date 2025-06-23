https://ria.ru/20250623/alikhanov-2024690923.html

Антон Алиханов: мы боремся с предприятиями-фантомами

Антон Алиханов: мы боремся с предприятиями-фантомами - РИА Новости, 23.06.2025

Антон Алиханов: мы боремся с предприятиями-фантомами

Власти России активно борются с нелегальными и некачественными товарами на полках и делают все, чтобы обеспечить безопасность для потребителей. О там, как... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T08:00:00+03:00

2025-06-23T08:00:00+03:00

2025-06-23T08:07:00+03:00

экономика

россия

антон алиханов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

промышленность

производство

продукция

контрафакт

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Власти России активно борются с нелегальными и некачественными товарами на полках и делают все, чтобы обеспечить безопасность для потребителей. О там, как выявляются псевдороссийские бренды, какие меры государство вводит для безопасности продукции в школах и детских садах, а также о борьбе с нелегальными товарами, в интервью РИА Новости рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Беседовала Александра Веселова.– Антон Андреевич, какая ситуация с нелегальным оборотом продукции сегодня в России?– Хотел бы начать с того, что десять лет назад решением президента была создана государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Она стала главным координирующим звеном комплексной работы в борьбе с теневым рынком. Через нее увязана деятельность всех отраслевых и контрольно-надзорных органов на федеральном уровне.Для сокращения оборота нелегальной продукции используются разные инструменты. Но самым эффективным стала система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров "Честный знак".Это направление уже реализуется во всех странах ЕЭАС и в Узбекистане. В России в обязательном режиме от конвейера до потребителя прослеживается 31 товарная категория, в отношении 16 проводится эксперимент. Правительство рассматривает и дальнейшее расширение системы на различную продукцию, особенно в пищевой отрасли и промышленных товарах. Мобильное приложение "Честный знак" используют почти 28 миллионов потребителей, они проверили более 300 миллионов товаров и выявили 240 тысяч нарушений. Все жалобы отправляются в контрольно-надзорные органы.– Какой эффект для экономики зафиксирован в стране от внедрения маркировки?– По данным Федеральной налоговой службы за последние пять лет экономический эффект составил 1,2 триллиона рублей в виде налоговых и других поступлений в бюджеты всех уровней. Более половины от указанной суммы удалось добиться за счет обеления рынка табачной продукции – 627 миллиардов рублей. Результаты в других товарных группах тоже ощутимые. По молочной продукции – 148 миллиардов рублей, в легкой промышленности – 143 миллиардов рублей, в сегменте обуви – 85 миллиардов рублей, в отношении парфюмерии – 35 миллиардов рублей.Помимо увеличения доходов государства легальный бизнес дополнительно заработал 687 миллиардов рублей за счет повышения своей доли на рынке. И судя по данным Росстата, для всех добросовестных участников рынка увеличилась рентабельность продаж. С момента запуска обязательной маркировки к 2023 года в табачной продукции на 17,9%, по упакованной воде – на 13,1%, по обуви – на 5,7% и молочной продукции – на 3,2%. Отмечу, что эти эффекты достигнуты без ощутимого влияния на конечную цену для потребителя. По данным НИИ Минфина, доля маркировки в себестоимости составляет не более 1%.– С апреля 2024 года на ряд товаров в России действует разрешительный режим, который через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный система не даст покупателю приобрести его. Насколько эффективен такой механизм? Как режим защищает потребителей?– За счет введения разрешительного режима на кассах магазинов заблокированы продажи 1,2 миллиарда некачественных или нелегальных товаров. Среди них: по пиву – 299 миллионов единиц, молоку – 243 миллионов, табаку – 311 миллионов, в легпроме – 187 миллионов, безалкогольных напитках – 110 миллионов. Такая система уже распространяется на 16 групп товаров и будет расширена в этом году на безалкогольное пиво, икру, ветеринарные препараты, технические средства реабилитации и велосипеды.Система маркировки позволяет в течение часа заблокировать партии небезопасных товаров по решению контрольно-надзорных органов. Например, Роспотребнадзор на основе исследований превентивно это сделал в отношении шести миллионов БАДов по всей стране с опасным содержанием лития, мелатонина и симетикона. Аналогичным образом из-за инцидента с отравлением были оперативно прекращены продажи партии из 2,5 миллионов бутылок воды. Тем самым у нас появился механизм быстрой остановки продаж продукции, в отношении которой есть сомнения в качестве и безопасности.Важно, что мы не только контролируем сами товары, но и силами контрольных органов закрываем нелегальные производства, в частности 56 табачных фабрик. Одновременно с этим многие предприятия вышли из теневого сектора и стали работать по закону. Именно так появилось более 550 "новых" производителей воды, в десять раз увеличилось число легальных импортеров БАД и в три раза – тех кто их выпускает.– Что сейчас происходит в сфере госконтроля за промышленной продукцией?– Государственный контроль – один из ключевых механизмов защиты потребителей. Он обеспечивает контроль качества и безопасности продукции установленным требованиям на всех этапах – при производстве, доставке и в обращении.Сегодня безопасность отдельных видов продукции подтверждается сертификатом или декларацией, при этом дальнейший госконтроль за такой продукцией отсутствует. То есть, возможны случаи, когда недобросовестный производитель предоставляет в лабораторию так называемый "золотой образец", полностью соответствующий требованиям. Так получает сертификат. А на рынок по этому сертификату идет товар, но он не соответствует требованиям. В результате на полку может попасть небезопасная продукция.– Разрабатываете ли дополнительные механизмы по защите потребителей, чтобы избежать попадания на рынок небезопасных товаров?– Мы с Минэкономразвития сформировали комплекс мер. Прежде всего это изменения в законодательство, чтобы вернуть госконтроль за отдельными видами промышленной продукции – считаю, что он будет эффективным. Это подтверждает эксперимент, который Росстандарт проводит по определенным видам строительных изделий и материалов. Речь идет о кабельной продукции, различных видах цемента, строительных и бетонных смесях, а также отопительных конвекторах и радиаторах. За год эксперимента уже проведено свыше двух тысяч контрольных мероприятий.По результатам проверок в 57% случаев выявлены нарушения требований, предъявляемых к качеству продукции. Такая небезопасная продукция отзывается с рынка. Например, в Санкт-Петербурге изъято из оборота около 6 тысяч тонн сухих строительных смесей на общую сумму порядка 104 миллионов рублей. И такие случаи не единичны.Еще одна значимая инициатива в этом направлении внесена депутатами Государственной думы. Они предложили законодательно закрепить регулирование технических условий, по которым производители зачастую выпускают свою продукцию. Мы полностью поддерживаем такой подход.– В чем разница технических условий и техрегламентов? Какой эффект именно от закрепления технический условий ожидаете?– Технические условия сегодня – это непубличный документ, в котором производитель сам определяет требования к своей продукции. Формально они должны быть не ниже требований технических регламентов. Но техрегламенты устанавливают лишь минимальные требования к безопасности и не затрагивают качественные параметры. Поэтому требования технических условий могут оказаться ниже ГОСТов. Простой пример: если производитель кладет сайру в банку с надписью "килька" это может не нарушать нормы безопасности или требования технических условий. Но абсолютно не отвечает ожиданиям потребителя и, главное, нарушает требования ГОСТа.Мы уверены, что вывод технических условий из нерегулируемой зоны повысит прозрачность и обеспечит честную конкуренцию. Кроме того, вовлечет добросовестных производителей в процесс национальной стандартизации. В конечном счете это положительно скажется на качестве продукции, выпускаемой в обращение, и повысит доверие потребителей.– Какие дополнительные меры принимаются для защиты продукции от возможных попыток фальсификации?– С Минэкономразвития и ЦРПТ мы провели эксперимент, по итогам которого правительством принято постановление №837, вступающее в силу с 1 сентября. Оно усиливает контроль не только за наличием, но и содержанием разрешительных документов на товары в системе маркировки. Это позволит подтверждать их актуальность и соответствие заявленной продукции. Если документы не прошли проверку, продукция не будет допущена на рынок.Кроме того, будет введен запрет продаж на кассе, если разрешительные документы признаны недействительными уже после выхода продукции в оборот. Сейчас мы обеспечиваем сверку содержания документов с госреестрами Росаккредитации и Роспотребнадзора. В дальнейшем расширим массив данных о самой продукции, и о том, имеет ли компания право ее выпускать. Мы обсуждаем данное решение со странами-участницами объединения и ожидаем положительного решения Евразийской экономической комиссии.– Как министерство ведет борьбу с псевдороссийскими брендами? Насколько остро сегодня стоит этот вопрос?– Мы проводим эксперимент для выявления таких производителей и предприятий-фантомов. Например, в системе маркировки зарегистрировано более 2,8 тысячи производителей обуви, из них почти 470 – в Москве. Если по индикаторам риска система выявляет, что деятельность таких компаний отклоняется от нормы и вызывает подозрение, тогда представители ЦРПТ и Роспотребнадзора проводят проверку на местах. По факту они выявляют, есть ли реальное производство, или лишь юридическое лицо, которое легализует незаконную продукцию.Первые результаты показали, что в 92% проверок по обуви, товарам легпрома и БАДам – это лжепредприятия. По их адресам обнаружены пустыри, жилые дома или заброшенные здания. Эти компании пытались "легализовать" продукцию, не соответствующую заявленным документам. В ряде случаев, есть основания полагать, что это импорт, который оформляется как продукция российского происхождения, чтобы уйти от таможенных пошлин и контроля.По итогам эксперимента был разработан механизм ограничения выдачи таким юрлицам кодов маркировки и блокировки их продукции. До появления системы прослеживаемости сделать это было невозможно. Пока мы распространили такой алгоритм по наименее регулируемым отраслям – обуви, легкой промышленности, парфюмерии, шинам и БАДам. Затем охватим и другие товарные категории.– Антон Андреевич, в интернете прошла информация о некорректной работе системы маркировки в случае нестабильной работы интернета? Знаете ли вы об этом, действительно ли существует такая проблема?– С 1 марта 2025 года для ряда групп товаров, требующих обязательной маркировки, введен режим офлайн, который позволяет проверять товар даже при отсутствии интернета. Для этого на кассу устанавливают специальный локальный модуль системы, в который загружают базу данных маркированных товаров. При попытке продажи система обращается сначала к онлайн-базе, и если проверка не удается, например, из-за отсутствия интернета, она подгружает данные из локального модуля. Таким образом, система обеспечивает корректную работу даже при временных неполадках с интернетом.– Сегодня все больше людей пользуются маркетплейсами, однако проверить качество товаров там сложно. Какие меры планируете принимать в связи с контрафактной продукции на маркетплейсах?– На наш взгляд нужно усилить контроль за маркетплейсами, чтобы исключить нарушения при продаже маркируемых товаров в интернете. Проект закона "О платформенной экономике" предусматривает обязательства торговых площадок проверять в системе маркировки регистрацию продавца, товара и его кода. При несоответствии любому из этих критериев предложение не должно отражаться в поиске покупателя. Пока такие требования законодательно не закреплены, ЦРПТ заключил соглашения с крупнейшими маркетплейсами: "Яндекс", Wildberries, "СберМегаМаркет", "Самокат", Ozon, AliExpress и "Почта России". Эти онлайн площадки обязались самостоятельно проверять жалобы покупателей, поступающие через приложение "Честный знак", и принимать меры против нарушителей. По данным системы маркировки, 95% жалоб подтвердились. В отношении трети из них маркетплейсы применили санкции: штрафы, блокировки товаров или предупреждения. По остальным продавцы получили уведомления с требованием устранить нарушения.– Сегодня товары из государств-членов Евразийского экономического союза пересекают таможню по упрощенному режиму. Нередки случаи, что товары нелегально попали в одну из этих стран, а потом проезжают в Россию. Прорабатывает ли министерство меры усиления контроля в таких случаях?– Наша страна является крупнейшим рынком в ЕАЭС и, конечно, есть случаи, о которых вы упомянули. Зачастую эти товары потом оказываются, например, на лжепроизводствах, о которых я говорил ранее.Чтобы решить проблему, необходимо, во-первых, гармонизировать список товаров, маркируемых в обязательном порядке. То есть номенклатура должна быть едина во всех странах ЕАЭС. Именно это мы обсуждаем с коллегами.Во-вторых, нужно обеспечить регулярную сверку информации из системы маркировки с данными государств-членов ЕАЭС о товарах, отправленных в Россию. Это касается в том числе сверки зеркальной таможенной статистики и страны происхождения товара.– Какого эффекта ожидаете от эксперимента по контролю поставок небезопасной и некачественной пищевой продукции в учреждения социальной сферы?– С вводом разрешительного режима на кассах и интеграции системы маркировки с "Меркурием" фальсификату был перекрыт путь в магазины. Но мы видим, что сомнительная продукция стала появляться в школах, больницах, где кассы отсутствуют.Чтобы установить для нее барьер мы в конце прошлого года на госкомиссии приняли решение начать в системе маркировки эксперимент по контролю поставок пищевой продукции в социальную сферу. Пока он охватывает несколько регионов – Краснодарский, Пермский, Ставропольский и Хабаровский края, Московскую и Новосибирскую области, Санкт-Петербург. Завершим его к сентябрю, создав критерии и механизм пресечения этой практики. Эксперимент затрагивает упакованную воду и молочную продукцию, которые подлежат маркировке. В ближайшее время сделаем такой контроль обязательным, поскольку уже видим успешные результаты.– Какие перспективы развития системы маркировки в России предполагаются в дальнейшем?– Введение маркировки целесообразно в отношении товаров, наиболее чувствительных к незаконному обороту. Поэтому правительство будет планомерно расширять охват номенклатуры, в том числе по промышленной продукции. У нас идут эксперименты по радиоэлектронике, стройматериалам, радиаторам. Прорабатываем вопросы прослеживаемости по сырью, из которого производятся эти товары.Мы будем масштабировать и развивать систему маркировки, дополнять ее новым функционалом. То есть продолжим сужать возможности для разного рода ухищрений, которые создают угрозу здоровью людей, подрывают продовольственную и экономическую безопасность.

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экономика, россия, антон алиханов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), промышленность, производство, продукция, контрафакт, импорт, продукты, интервью