Рейтинг@Mail.ru
Турция не одобряет атаки на Иран, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 23.06.2025 (обновлено: 15:20 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/erdogan-2024855318.html
Турция не одобряет атаки на Иран, заявил Эрдоган
Турция не одобряет атаки на Иран, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.06.2025
Турция не одобряет атаки на Иран, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобряет атаки по Ирану, независимо от того, "от кого они исходят". РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:12:00+03:00
2025-06-23T15:20:00+03:00
в мире
иран
сша
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
аббас аракчи
оон
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006379237_388:145:2811:1508_1920x0_80_0_0_1b9f16ffc7811a107d2ac2d0097a51be.jpg
АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобряет атаки по Ирану, независимо от того, "от кого они исходят"."Мы не одобряем атаки на суверенитет Ирана и безопасность нашего региона, независимо от того, от кого они исходят, и мы четко выражаем свою реакцию", - заявил турецкий лидер, выступая в понедельник в Анкаре.По его словам, Анкара прилагает активные усилия для того, "чтобы атаки Израиля и его сторонников" против Ирана "не превратились в большую катастрофу".США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.Датская судоходная компания Maersk еще до атак временно приостановила заходы судов, находящихся под ее управлением, в порт города Хайфы на севере Израиля в связи с риском для их безопасности.
https://ria.ru/20250623/peregovory-2024781504.html
иран
сша
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006379237_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f448893ac5507995376b789dc5d147a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, аббас аракчи, оон, магатэ, дональд трамп
В мире, Иран, США, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Аббас Аракчи, ООН, МАГАТЭ, Дональд Трамп
Турция не одобряет атаки на Иран, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция не одобряет атаки на Иран

© Anadolu/Murat CetinmuhurdarПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Anadolu/Murat Cetinmuhurdar
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобряет атаки по Ирану, независимо от того, "от кого они исходят".
"Мы не одобряем атаки на суверенитет Ирана и безопасность нашего региона, независимо от того, от кого они исходят, и мы четко выражаем свою реакцию", - заявил турецкий лидер, выступая в понедельник в Анкаре.
По его словам, Анкара прилагает активные усилия для того, "чтобы атаки Израиля и его сторонников" против Ирана "не превратились в большую катастрофу".
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Датская судоходная компания Maersk еще до атак временно приостановила заходы судов, находящихся под ее управлением, в порт города Хайфы на севере Израиля в связи с риском для их безопасности.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Анкаре рассказали о предложении Турции провести переговоры США и Ирана
Вчера, 11:26
 
В миреИранСШААнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганАббас АракчиООНМАГАТЭДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала