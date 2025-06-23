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Турция не одобряет атаки на Иран, заявил Эрдоган

Турция не одобряет атаки на Иран, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.06.2025

Турция не одобряет атаки на Иран, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобряет атаки по Ирану, независимо от того, "от кого они исходят". РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:12:00+03:00

2025-06-23T15:12:00+03:00

2025-06-23T15:20:00+03:00

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АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобряет атаки по Ирану, независимо от того, "от кого они исходят"."Мы не одобряем атаки на суверенитет Ирана и безопасность нашего региона, независимо от того, от кого они исходят, и мы четко выражаем свою реакцию", - заявил турецкий лидер, выступая в понедельник в Анкаре.По его словам, Анкара прилагает активные усилия для того, "чтобы атаки Израиля и его сторонников" против Ирана "не превратились в большую катастрофу".США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.Датская судоходная компания Maersk еще до атак временно приостановила заходы судов, находящихся под ее управлением, в порт города Хайфы на севере Израиля в связи с риском для их безопасности.

https://ria.ru/20250623/peregovory-2024781504.html

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