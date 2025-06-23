https://ria.ru/20250623/ekonomika-2024676134.html

Вот это поворот: теперь экономику России убьет не война, а мир

Вот это поворот: теперь экономику России убьет не война, а мир - РИА Новости, 23.06.2025

Вот это поворот: теперь экономику России убьет не война, а мир

Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как западные эксперты с умным видом предсказывают "неминуемый экономический крах... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T08:00:00+03:00

2025-06-23T08:00:00+03:00

2025-06-23T08:06:00+03:00

аналитика

россия

украина

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барак обама

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Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как западные эксперты с умным видом предсказывают "неминуемый экономический крах России", причем "уже завтра". Вот и сейчас, после живой дискуссии наших финансистов и чиновников на Петербургском экономическом форуме, некоторые тамошние СМИ, несколько приунывшие за последнее время, снова оживились, приводя слова министра экономического развития России Максима Решетникова о "переходе в рецессию". Причем неважно, что наш чиновник в данном случае говорил о "текущих ощущениях бизнеса", а не об объективных цифрах, — западные СМИ, конечно, постарались преподнести слова о рецессии чуть ли не как констатацию свершившегося факта, а не предвкушение.Согласитесь, в ожиданиях коллапса российской экономики на Западе нет ничего нового. В этом году мы отмечали десятилетие крылатой фразы Барака Обамы о российской экономике, "разорванной в клочья" санкциями США. Три года назад Джо Байден рассказывал о том, что один доллар уже стоит 200 рублей. И если сейчас приводить череду цитат в том же ключе, можно будет издавать их в виде многотомника.Но если внимательно присмотреться к аргументации этих великих пророков современности, то мы увидим одно существенное изменение. До начала СВО и в первые месяцы после этого нам в один голос рассказывали, что "война убьет экономику России". Теперь те же самые люди так же горячо и убежденно рассказывают: "Окончание войны приведет к краху экономики России". Они даже не заметили, как развернули свои собственные аргументы в прямо противоположную сторону.Можно приводить массу случаев этого резкого переобувания. Ну вот, к примеру, Марк Галеотти — один из основных западных кремленологов, считающийся главным "экспертом по России" в Британии. Как долго он рассказывал в 2022-2023 годах о том, что экономика России всенепременно рухнет под гнетом западных санкций! Это именно он всего два года назад поведал миру дикие небылицы о том, как русские из-за закрытия западных рынков вынуждены закупать иностранные холодильники и игровые приставки, чтобы добывать из них чипы для российской военной техники. Тогда же он писал, что санкции и ослабление экономики России не только должны подорвать военную мощь, но и "сломить волю" нашего народа, вызвав протесты. Кремленолог-русофоб затем долго и упорно доказывал, что "западные санкции работают" и вот-вот заставят нас отступить.И вдруг на днях выходит статья того же самого Галеотти с неожиданным заголовком: "Война на Украине разрушает экономику России? Прямо наоборот". И куда вдруг делись истории о "чипах из холодильников"? Теперь тот же самый эксперт рассказывает своей аудитории о буме российской экономики, якобы вызванном как раз войной. Объясняет это тем, что в России победила линия на военную экономику, которую на Западе сейчас модно называть "военным кейнсианством".А отсутствие протестов, на которые Галеотти так рассчитывал в начале СВО, он объясняет тем, что при "авторитарном режиме" всех так запугали, что люди даже боятся использовать слово "война": якобы можно загреметь в тюрьму за это. То-то удивился бы модератор пленарной сессии ПМЭФ, который прямо спросил Владимира Путина: "Убивает ли война вашу экономику?" На что наш президент привел известную фразу от американского классика: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". Это же надо, и никого не испугало использование слова "война"!Теперь Галеотти рассказывает своей публике в подкасте о том, что Россия "не может позволить себе окончание войны". Да-да, это один и тот же Галеотти с разницей всего в пару лет. И снова-таки повторимся: это лишь один из многочисленных примеров.Весной 2023 года газета Financial Times с пеной у рта доказывала, что все экономические показатели России — это потемкинские деревни и результат манипуляций со статистикой. Читателям этого некогда солидного бизнес-издания рассказывалось, что на самом деле у нас в стране огромная "скрытая безработица". А теперь та же газета пишет, что "военная экономика" создает в России рабочие места и это должно измениться с окончанием боевых действий. Мало того, газета называет главной проблемой нехватку рабочих рук в нашей стране. А куда же делась "скрытая безработица"? То есть врала не российская статистика, а все-таки Financial Times!И теперь западной публике все убежденно рассказывают, что Россия просто не может закончить СВО. Оказывается, "демилитаризация спровоцирует экономический спад", согласно тем же финансовым аналитикам. "Экономика России рухнет в случае окончания войны", — пишет немецкая государственная DW*. Та самая, которая всего-то три года назад рассказывала, как война и санкции убивают эту экономику.Сами авторы всех этих высказываний, похоже, противоречий никаких не видят. Скорее всего, логику своих выступлений они объясняют так: "Мы же последовательно доказываем, что Россия рухнет. Какая разница, почему и в связи с чем! Просто доказательная база в корне меняется, но глобальные выводы-то остаются прежними".Да, такой подход выглядит крайне примитивным. Но давайте вспомним, как та же самая FT еще недавно использовала совершенно безвкусный фейк украинской пропаганды о якобы пропаже сливочного масла в нашей стране. На основании этой откровенной лжи бизнес-издание (опять-таки некогда солидное) сделало вывод, что это и есть последствие "военной экономики России", выраженное формулой "Пушки вместо масла". Подхватившая эту чушь британская пресса тут же выразила надежду, что "проблема Кремля с маслом" спасет Украину.И ведь это все печаталось, и ведь это все читалось тамошней публикой! И никто не спрашивает, куда делась "проблема с российским маслом" и почему она до сих пор не спасла Украину. Значит, их древняя формула общения с массами продолжает работать: "Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят".* СМИ, признанные иноагентами в России.

https://ria.ru/20250622/pmef-2024512075.html

https://ria.ru/20250615/evropa-2022855330.html

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html

https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html

https://ria.ru/20250619/evropa-2023780611.html

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аналитика, россия, украина, сша, максим решетников, барак обама, джо байден