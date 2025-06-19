https://ria.ru/20250619/ekonomika-2023805797.html
Решетников заявил об охлаждении в российской экономике
Решетников заявил об охлаждении в российской экономике - РИА Новости, 19.06.2025
Решетников заявил об охлаждении в российской экономике
В экономике России по цифрам видно охлаждение, а по ощущениям бизнеса и индикаторам она на грани перехода в рецессию, дальнейшая ее судьба зависит от решений... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:52:00+03:00
2025-06-19T09:52:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. В экономике России по цифрам видно охлаждение, а по ощущениям бизнеса и индикаторам она на грани перехода в рецессию, дальнейшая ее судьба зависит от решений властей, заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках ПМЭФ. "По цифрам у нас охлаждение, но у нас все наши цифры - это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса, по индикаторам мы, мне кажется, уже на грани перехода в рецессию", - сказал Решетников на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов". "Я не предсказал (рецессию - ред.), сказал, что мы стоим на грани. Дальше все зависит от наших решений", - подчеркнул Решетников. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/ekonomika-2023805069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, максим решетников
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Максим Решетников
Решетников заявил об охлаждении в российской экономике
Решетников: российская экономика находится на грани перехода в рецессию