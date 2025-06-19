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Решетников заявил об охлаждении в российской экономике - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:52 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/ekonomika-2023805797.html
Решетников заявил об охлаждении в российской экономике
Решетников заявил об охлаждении в российской экономике - РИА Новости, 19.06.2025
Решетников заявил об охлаждении в российской экономике
В экономике России по цифрам видно охлаждение, а по ощущениям бизнеса и индикаторам она на грани перехода в рецессию, дальнейшая ее судьба зависит от решений... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:52:00+03:00
2025-06-19T09:52:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
максим решетников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. В экономике России по цифрам видно охлаждение, а по ощущениям бизнеса и индикаторам она на грани перехода в рецессию, дальнейшая ее судьба зависит от решений властей, заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках ПМЭФ. "По цифрам у нас охлаждение, но у нас все наши цифры - это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса, по индикаторам мы, мне кажется, уже на грани перехода в рецессию", - сказал Решетников на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов". "Я не предсказал (рецессию - ред.), сказал, что мы стоим на грани. Дальше все зависит от наших решений", - подчеркнул Решетников. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/ekonomika-2023805069.html
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экономика, россия, максим решетников
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Максим Решетников
Решетников заявил об охлаждении в российской экономике

Решетников: российская экономика находится на грани перехода в рецессию

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. В экономике России по цифрам видно охлаждение, а по ощущениям бизнеса и индикаторам она на грани перехода в рецессию, дальнейшая ее судьба зависит от решений властей, заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках ПМЭФ.
"По цифрам у нас охлаждение, но у нас все наши цифры - это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса, по индикаторам мы, мне кажется, уже на грани перехода в рецессию", - сказал Решетников на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов".
"Я не предсказал (рецессию - ред.), сказал, что мы стоим на грани. Дальше все зависит от наших решений", - подчеркнул Решетников.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Решетников рассказал о работе экономики предложения в России
09:47
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияМаксим Решетников
 
 
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