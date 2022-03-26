https://ria.ru/20220326/bayden-1780271172.html

Байден оговорился, заявив, что доллар стоит 200 рублей

Байден оговорился, заявив, что доллар стоит 200 рублей - РИА Новости, 26.03.2022

Байден оговорился, заявив, что доллар стоит 200 рублей

Президент США Джо Байден вновь допустил оговорку, на сей раз заявив, что из-за введенных против России западных санкций один американский доллар якобы стал... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T20:32

2022-03-26T20:32

2022-03-26T22:53

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь допустил оговорку, на сей раз заявив, что из-за введенных против России западных санкций один американский доллар якобы стал равняться "200 российским рублям"."В результате наших беспрецедентных санкций рубль почти немедленно превратился в щебень (rubble – ред.). Российская экономика - и это правда, между прочим, предлагает один американский доллар за 200 российских рублей", - сказал на пресс-конференции в Польше Байден, который в этот день завершает свое европейское турне. Трансляцию его выступления вел Белый дом.Между тем российский рубль на протяжении последних пяти рабочих дней укреплялся к доллару, к концу недели курс американской валюты опустился на Московской бирже до 96 рублей.По словам Байдена, введенные против России санкции беспрецедентны по масштабу, "высасывают силу", ее возможности укреплять военный потенциал. Байден заявил, что винить в этом нужно власти страны.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220326/mariupol-1780275273.html

https://ria.ru/20220326/bayden-1780272588.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, варшава, сша, россия, джо байден