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Меликов отозвался о решении отмечать день языков народов России - РИА Новости, 23.06.2025
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Республика Дагестан
 
11:11 23.06.2025 (обновлено: 14:36 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/dagestan-2024845076.html
Меликов отозвался о решении отмечать день языков народов России
Меликов отозвался о решении отмечать день языков народов России - РИА Новости, 23.06.2025
Меликов отозвался о решении отмечать день языков народов России
Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов является классиком мировой литературы, и справедливо, что День языков народов России будет отмечаться в день его... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:11:00+03:00
2025-06-23T14:36:00+03:00
республика дагестан
общество
россия
республика дагестан
белоруссия
расул гамзатов
сергей меликов
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов является классиком мировой литературы, и справедливо, что День языков народов России будет отмечаться в день его рождения, заявил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Пятого июня в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России президент РФ Владимир Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его 8 сентября в день рождения Расула Гамзатова. "Все решения президента мы поддерживаем, а здесь мы особо к этому отнеслись, потому что это касается не просто Гамзатова как дагестанца. Мы же все понимаем, что Гамзатов - это теперь уже классик мировой поэзии, мировой литературы… И кто, как ни национальный поэт, может символизировать языки нашей многонациональной России. Поэтому абсолютно справедливо, что им стал Расул Гамзатов, абсолютно справедливо, что это 8 сентября", - сказал Меликов. По словам главы Дагестана, масштабное празднование в 2023 году 100-летия со дня рождения Гамазтова показало, что его помнят и в Белоруссии, и в Казахстане, и в Азербайджане, и во многих других странах. "Мы теперь будем думать, как Дагестан будет отмечать этот теперь уже всероссийский праздник, потому что я думаю, что на нас лежит еще и большая ответственность. Мы его должны отмечать так, чтобы все это видели и слышали", - добавил Меликов. ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250605/dagestan-2021202471.html
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общество, россия, республика дагестан, белоруссия, расул гамзатов, сергей меликов, владимир путин
Республика Дагестан, Общество, Россия, Республика Дагестан, Белоруссия, Расул Гамзатов, Сергей Меликов, Владимир Путин
Меликов отозвался о решении отмечать день языков народов России

Меликов поддержал проведение дня языков народов России в день рождения Гамзатова

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов является классиком мировой литературы, и справедливо, что День языков народов России будет отмечаться в день его рождения, заявил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Пятого июня в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России президент РФ Владимир Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его 8 сентября в день рождения Расула Гамзатова.
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5 июня, 23:50
"Все решения президента мы поддерживаем, а здесь мы особо к этому отнеслись, потому что это касается не просто Гамзатова как дагестанца. Мы же все понимаем, что Гамзатов - это теперь уже классик мировой поэзии, мировой литературы… И кто, как ни национальный поэт, может символизировать языки нашей многонациональной России. Поэтому абсолютно справедливо, что им стал Расул Гамзатов, абсолютно справедливо, что это 8 сентября", - сказал Меликов.
По словам главы Дагестана, масштабное празднование в 2023 году 100-летия со дня рождения Гамазтова показало, что его помнят и в Белоруссии, и в Казахстане, и в Азербайджане, и во многих других странах.
"Мы теперь будем думать, как Дагестан будет отмечать этот теперь уже всероссийский праздник, потому что я думаю, что на нас лежит еще и большая ответственность. Мы его должны отмечать так, чтобы все это видели и слышали", - добавил Меликов.
ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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Республика ДагестанОбществоРоссияРеспублика ДагестанБелоруссияРасул ГамзатовСергей МеликовВладимир Путин
 
 
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