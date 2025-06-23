https://ria.ru/20250623/dagestan-2024845076.html

Меликов отозвался о решении отмечать день языков народов России

Меликов отозвался о решении отмечать день языков народов России - РИА Новости, 23.06.2025

Меликов отозвался о решении отмечать день языков народов России

Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов является классиком мировой литературы, и справедливо, что День языков народов России будет отмечаться в день его... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:11:00+03:00

2025-06-23T11:11:00+03:00

2025-06-23T14:36:00+03:00

республика дагестан

общество

россия

республика дагестан

белоруссия

расул гамзатов

сергей меликов

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов является классиком мировой литературы, и справедливо, что День языков народов России будет отмечаться в день его рождения, заявил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Пятого июня в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России президент РФ Владимир Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его 8 сентября в день рождения Расула Гамзатова. "Все решения президента мы поддерживаем, а здесь мы особо к этому отнеслись, потому что это касается не просто Гамзатова как дагестанца. Мы же все понимаем, что Гамзатов - это теперь уже классик мировой поэзии, мировой литературы… И кто, как ни национальный поэт, может символизировать языки нашей многонациональной России. Поэтому абсолютно справедливо, что им стал Расул Гамзатов, абсолютно справедливо, что это 8 сентября", - сказал Меликов. По словам главы Дагестана, масштабное празднование в 2023 году 100-летия со дня рождения Гамазтова показало, что его помнят и в Белоруссии, и в Казахстане, и в Азербайджане, и во многих других странах. "Мы теперь будем думать, как Дагестан будет отмечать этот теперь уже всероссийский праздник, потому что я думаю, что на нас лежит еще и большая ответственность. Мы его должны отмечать так, чтобы все это видели и слышали", - добавил Меликов. ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250605/dagestan-2021202471.html

https://ria.ru/20250604/dagestan-2020819273.html

россия

республика дагестан

белоруссия

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общество, россия, республика дагестан, белоруссия, расул гамзатов, сергей меликов, владимир путин