https://ria.ru/20250622/putin--2024614033.html

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2025

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:09:00+03:00

2025-06-22T12:09:00+03:00

2025-06-22T15:19:00+03:00

общество

германия

великая отечественная война (1941-1945)

владимир путин

день памяти и скорби

свеча памяти

андрей белоусов

россия

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости. Традиционная церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля.Солдаты роты Почетного караула под мелодию траурного марша установили венок на стойку перед Вечным огнем. Путин, склонив голову, подошел к нему, поправил ленты, выполненные в цветах флага, на которых золотом выведена надпись "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации". Отойдя, под мерные звуки метронома он почтил память погибших советских воинов минутой молчания.Далее за ним последовали другие участники церемонии — министр обороны Андрей Белоусов, командиры войск, военнослужащие Московского военного округа и Преображенского полка, выпускники военных вузов. Они возложили цветы к Вечному огню, припав на одно колено.Также глава государства возложил цветы к памятным знакам городов-героев и городов воинской славы.День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.

https://ria.ru/20250430/putin-2014450950.html

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Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-22T12:09 true PT1M10S

Акция "Свеча памяти" в городах России 22 июня – День памяти и скорби. В России вспоминают начало Великой Отечественной войны. В этот день 84 года назад фашистские войска вторглись на территорию Советского Союза, и началась самая кровопролитная война за всю историю человечества. В память о подвиге павших солдат по всей стране зажглись тысячи огней акции "Свеча памяти". 2025-06-22T12:09 true PT1M52S

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общество, германия, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, день памяти и скорби, свеча памяти, андрей белоусов, россия