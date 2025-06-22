Первые дни Великой Отечественной войны в архивных кадрах

В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии.
В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии.
"Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — такова заключительная фраза обращения к советскому народу.
"Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — такова заключительная фраза обращения к советскому народу.
На следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных.
На следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных.
Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание кампании до осенней распутицы.
Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание кампании до осенней распутицы.
Одновременно с Германией войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия.
Одновременно с Германией войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия.
Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа.
Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа.
На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота.
На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота.
Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике.
Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике.
"Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска.
"Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска.
Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины.
Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины.
Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия".
Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия".
Двадцать седьмого июня войну СССР объявила и Венгрия. Первого июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию.
Двадцать седьмого июня войну СССР объявила и Венгрия. Первого июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию.
Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако сопротивление советских войск помешало его выполнению.
Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако сопротивление советских войск помешало его выполнению.