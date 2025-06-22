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Первые дни Великой Отечественной войны в архивных кадрах - РИА Новости, 22.06.2025
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12:23 22.06.2025 (обновлено: 15:01 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/voyna-2024611814.html
Первые дни Великой Отечественной войны в архивных кадрах
Первые дни Великой Отечественной войны в архивных кадрах - РИА Новости, 22.06.2025
Первые дни Великой Отечественной войны в архивных кадрах
Двадцать второе июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории страны. В этот день началась Великая Отечественная война.
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германия
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Фото, В мире, СССР, Германия, Великая Отечественная война (1941-1945)

Первые дни Великой Отечественной войны в архивных кадрах

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Двадцать второе июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории страны. В этот день началась Великая Отечественная война.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии.

Фашистские самолеты летят бомбить советские города

В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии.

© РИА Новости / РИА Новости
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1 из 13
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

"Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — такова заключительная фраза обращения к советскому народу.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

"Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — такова заключительная фраза обращения к советскому народу.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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2 из 13
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

На следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных.

Фашистские авиабомбы падают на советскую землю

На следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных.

© РИА Новости / РИА Новости
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3 из 13
© РИА Новости / Яков Халип | Перейти в медиабанк

Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание кампании до осенней распутицы.

Семья уходит из родного дома

Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание кампании до осенней распутицы.

© РИА Новости / Яков Халип
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4 из 13
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

Одновременно с Германией войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг

Одновременно с Германией войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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5 из 13
© Getty Images / ullstein bild Dtl.

Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа.

Вторжение немецк-фашистских войск в Советский Союз. 22 июня 1941

Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа.

© Getty Images / ullstein bild Dtl.
6 из 13
© Getty Images / Hulton Deutsch

На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота.

Советские танки выдвигаются на фронт 22 июня 1941 года

На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота.

© Getty Images / Hulton Deutsch
7 из 13
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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8 из 13
© AP Photo

"Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска.

Немецкие солдаты при поддержке бронетранспортеров входят в горящую советскую деревню. 26 июня 1941

"Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска.

© AP Photo
9 из 13
© РИА Новости / С. Коршунов | Перейти в медиабанк

Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг

Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины.

© РИА Новости / С. Коршунов
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10 из 13
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия".

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия".

© РИА Новости / Георгий Зельма
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11 из 13
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Двадцать седьмого июня войну СССР объявила и Венгрия. Первого июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию.

Мать укрывает своего ребенка во время обстрела. Деревня Красная слобода, Брянский фронт 1941 год

Двадцать седьмого июня войну СССР объявила и Венгрия. Первого июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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12 из 13
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако сопротивление советских войск помешало его выполнению.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако сопротивление советских войск помешало его выполнению.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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13 из 13
 
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