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В Берлине почтили память воинов, павших в борьбе с фашизмом

В Берлине почтили память воинов, павших в борьбе с фашизмом - РИА Новости, 22.06.2025

В Берлине почтили память воинов, павших в борьбе с фашизмом

В немецкой столице с участием посла РФ Сергея Нечаева по случаю 84-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР состоялась торжественно-траурная церемония... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T14:51:00+03:00

2025-06-22T14:51:00+03:00

2025-06-22T14:51:00+03:00

сергей нечаев (дипломат)

германия

россия

берлин (город)

в мире

день памяти и скорби

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. В немецкой столице с участием посла РФ Сергея Нечаева по случаю 84-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов на мемориале павшим воинам в Тиргартене. В мероприятии с возложением венка на мемориале приняли участие посол России в Германии Нечаев, сотрудники российской дипмиссии и представители германских общественных организаций, сообщается в телеграм-канале посольства. "Мы потеряли в этой войне 27 миллионов человек, мы это никогда не забудем. Я рад, что с нами многочисленные соотечественники и граждане Германии, которым дорога объективная историческая память, которые решительно против фальсификации истории", - заявил Нечаев собравшимся. День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.

германия

россия

берлин (город)

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Самая печальная дата в истории СССР. День памяти и скорби 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На рассвете фашистская Германия напала на Советский Союз. Первые удары пришлись на города Украины, Белоруссии и Прибалтики. Война длилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней. Немецкие оккупанты разрушили почти две тысячи городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень. 2025-06-22T14:51 true PT1M26S

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сергей нечаев (дипломат), германия, россия, берлин (город), в мире, день памяти и скорби, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне