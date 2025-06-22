https://ria.ru/20250622/donetsk-2024699122.html

Бывшие военные ВСУ почтили погибших в Великой Отечественной войне в Донецке

Бывшие военные ВСУ почтили погибших в Великой Отечественной войне в Донецке - РИА Новости, 22.06.2025

Бывшие военные ВСУ почтили погибших в Великой Отечественной войне в Донецке

Военнослужащие трех подразделений, состоящих из бывших солдат ВСУ, перешедших в ряды ВС РФ, в Донецке почтили память погибших в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T21:54:00+03:00

2025-06-22T21:54:00+03:00

2025-06-22T21:54:00+03:00

россия

донецкая народная республика

великая отечественная война (1941-1945)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецк

день памяти и скорби

день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130789/80/1307898088_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_f07b512e077961819c0859ff04a53e32.jpg

ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Военнослужащие трех подразделений, состоящих из бывших солдат ВСУ, перешедших в ряды ВС РФ, в Донецке почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. Перешедшие на сторону Вооруженных сил России бойцы возложили цветы у одного из крупнейших на Донбассе мемориальных комплексов — "Твоим освободителям, Донбасс". В рамках памятной акции военнослужащие также почтили минутой молчания погибших советских граждан от агрессии немецко-фашистских захватчиков. Возложение цветов провели бойцы из трех разных подразделений, сформированных из бывших украинских военных, - батальона имени сподвижника Богдана Хмельницкого Максима Кривоноса, отряда имени Мартына Пушкаря и отряда имени Александра Матросова. Последнее подразделение состоит из уроженцев Днепропетровской области, которые прибыли для участия в акции непосредственно с мест боевых действий на границе ДНР и Днепропетровской области Украины. Доброволец с позывным "Хантер" из отряда имени Кривоноса отметил, что для бойцов это событие имеет огромное значение. "Почти у всех есть деды и прадеды, которые воевали против фашизма в годы Великой Отечественной войны. Мы чувствуем себя продолжателями их дела", - сказал он. Доброволец "Щука" запорожского освободительного отряда имени Пушкаря обратил внимание, что на современной Украине день начала Великой Отечественной войны фактически предан забвению. Он убежден, что перешедших на сторону России бойцов объединяет борьба с национализмом на Украине и понимание того, что русские и украинцы - один народ. По словам одного из приглашенных участников акции, российского политолога Дмитрия Куликова, бойцы украинских добровольческих отрядов своей боевой работой каждый день показывают на деле, что значит сегодня подлинное единство многонационального русского народа. "Все, с кем я здесь говорил и общался, очень жестко формулируют свое неприятие любых нацистских и националистических идеологем", - добавил он. День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.

https://ria.ru/20250622/data--2024604178.html

https://ria.ru/20250622/pamyat-2024628571.html

россия

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, великая отечественная война (1941-1945), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецк, день памяти и скорби, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны, 22 июня - день памяти и скорби, день памяти и скорби в россии