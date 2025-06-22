Бывшие военные ВСУ почтили погибших в Великой Отечественной войне в Донецке
Бывшие военные ВСУ почтили погибших в годы Великой Отечественной в Донецке
Стела на въезде в город Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Военнослужащие трех подразделений, состоящих из бывших солдат ВСУ, перешедших в ряды ВС РФ, в Донецке почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Перешедшие на сторону Вооруженных сил России бойцы возложили цветы у одного из крупнейших на Донбассе мемориальных комплексов — "Твоим освободителям, Донбасс". В рамках памятной акции военнослужащие также почтили минутой молчания погибших советских граждан от агрессии немецко-фашистских захватчиков.
Возложение цветов провели бойцы из трех разных подразделений, сформированных из бывших украинских военных, - батальона имени сподвижника Богдана Хмельницкого Максима Кривоноса, отряда имени Мартына Пушкаря и отряда имени Александра Матросова. Последнее подразделение состоит из уроженцев Днепропетровской области, которые прибыли для участия в акции непосредственно с мест боевых действий на границе ДНР и Днепропетровской области Украины.
Доброволец с позывным "Хантер" из отряда имени Кривоноса отметил, что для бойцов это событие имеет огромное значение.
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"Почти у всех есть деды и прадеды, которые воевали против фашизма в годы Великой Отечественной войны. Мы чувствуем себя продолжателями их дела", - сказал он.
Доброволец "Щука" запорожского освободительного отряда имени Пушкаря обратил внимание, что на современной Украине день начала Великой Отечественной войны фактически предан забвению. Он убежден, что перешедших на сторону России бойцов объединяет борьба с национализмом на Украине и понимание того, что русские и украинцы - один народ.
По словам одного из приглашенных участников акции, российского политолога Дмитрия Куликова, бойцы украинских добровольческих отрядов своей боевой работой каждый день показывают на деле, что значит сегодня подлинное единство многонационального русского народа. "Все, с кем я здесь говорил и общался, очень жестко формулируют свое неприятие любых нацистских и националистических идеологем", - добавил он.
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.
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