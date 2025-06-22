Рейтинг@Mail.ru
Бывшие военные ВСУ почтили погибших в Великой Отечественной войне в Донецке - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/donetsk-2024699122.html
Бывшие военные ВСУ почтили погибших в Великой Отечественной войне в Донецке
Бывшие военные ВСУ почтили погибших в Великой Отечественной войне в Донецке - РИА Новости, 22.06.2025
Бывшие военные ВСУ почтили погибших в Великой Отечественной войне в Донецке
Военнослужащие трех подразделений, состоящих из бывших солдат ВСУ, перешедших в ряды ВС РФ, в Донецке почтили память погибших в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T21:54:00+03:00
2025-06-22T21:54:00+03:00
россия
донецкая народная республика
великая отечественная война (1941-1945)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецк
день памяти и скорби
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130789/80/1307898088_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_f07b512e077961819c0859ff04a53e32.jpg
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Военнослужащие трех подразделений, состоящих из бывших солдат ВСУ, перешедших в ряды ВС РФ, в Донецке почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. Перешедшие на сторону Вооруженных сил России бойцы возложили цветы у одного из крупнейших на Донбассе мемориальных комплексов — "Твоим освободителям, Донбасс". В рамках памятной акции военнослужащие также почтили минутой молчания погибших советских граждан от агрессии немецко-фашистских захватчиков. Возложение цветов провели бойцы из трех разных подразделений, сформированных из бывших украинских военных, - батальона имени сподвижника Богдана Хмельницкого Максима Кривоноса, отряда имени Мартына Пушкаря и отряда имени Александра Матросова. Последнее подразделение состоит из уроженцев Днепропетровской области, которые прибыли для участия в акции непосредственно с мест боевых действий на границе ДНР и Днепропетровской области Украины. Доброволец с позывным "Хантер" из отряда имени Кривоноса отметил, что для бойцов это событие имеет огромное значение. "Почти у всех есть деды и прадеды, которые воевали против фашизма в годы Великой Отечественной войны. Мы чувствуем себя продолжателями их дела", - сказал он. Доброволец "Щука" запорожского освободительного отряда имени Пушкаря обратил внимание, что на современной Украине день начала Великой Отечественной войны фактически предан забвению. Он убежден, что перешедших на сторону России бойцов объединяет борьба с национализмом на Украине и понимание того, что русские и украинцы - один народ. По словам одного из приглашенных участников акции, российского политолога Дмитрия Куликова, бойцы украинских добровольческих отрядов своей боевой работой каждый день показывают на деле, что значит сегодня подлинное единство многонационального русского народа. "Все, с кем я здесь говорил и общался, очень жестко формулируют свое неприятие любых нацистских и националистических идеологем", - добавил он. День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.
https://ria.ru/20250622/data--2024604178.html
https://ria.ru/20250622/pamyat-2024628571.html
россия
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130789/80/1307898088_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_6a03300efd7b8fb76dcc9e364dfa032a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, великая отечественная война (1941-1945), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецк, день памяти и скорби, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны, 22 июня - день памяти и скорби, день памяти и скорби в россии
Россия, Донецкая Народная Республика, Великая Отечественная война (1941-1945), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецк, День памяти и скорби, День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, 22 июня - День памяти и скорби, День памяти и скорби в России
Бывшие военные ВСУ почтили погибших в Великой Отечественной войне в Донецке

Бывшие военные ВСУ почтили погибших в годы Великой Отечественной в Донецке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтела на въезде в город Донецк
Стела на въезде в город Донецк - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в город Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Военнослужащие трех подразделений, состоящих из бывших солдат ВСУ, перешедших в ряды ВС РФ, в Донецке почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Перешедшие на сторону Вооруженных сил России бойцы возложили цветы у одного из крупнейших на Донбассе мемориальных комплексов — "Твоим освободителям, Донбасс". В рамках памятной акции военнослужащие также почтили минутой молчания погибших советских граждан от агрессии немецко-фашистских захватчиков.
Самая печальная дата в истории СССР. День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Самая печальная дата в истории СССР. День памяти и скорби
Вчера, 11:18
Возложение цветов провели бойцы из трех разных подразделений, сформированных из бывших украинских военных, - батальона имени сподвижника Богдана Хмельницкого Максима Кривоноса, отряда имени Мартына Пушкаря и отряда имени Александра Матросова. Последнее подразделение состоит из уроженцев Днепропетровской области, которые прибыли для участия в акции непосредственно с мест боевых действий на границе ДНР и Днепропетровской области Украины.
Доброволец с позывным "Хантер" из отряда имени Кривоноса отметил, что для бойцов это событие имеет огромное значение.
«
"Почти у всех есть деды и прадеды, которые воевали против фашизма в годы Великой Отечественной войны. Мы чувствуем себя продолжателями их дела", - сказал он.
Доброволец "Щука" запорожского освободительного отряда имени Пушкаря обратил внимание, что на современной Украине день начала Великой Отечественной войны фактически предан забвению. Он убежден, что перешедших на сторону России бойцов объединяет борьба с национализмом на Украине и понимание того, что русские и украинцы - один народ.
По словам одного из приглашенных участников акции, российского политолога Дмитрия Куликова, бойцы украинских добровольческих отрядов своей боевой работой каждый день показывают на деле, что значит сегодня подлинное единство многонационального русского народа. "Все, с кем я здесь говорил и общался, очень жестко формулируют свое неприятие любых нацистских и националистических идеологем", - добавил он.
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Мероприятия в России в День памяти и скорби
Вчера, 15:11
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаВеликая Отечественная война (1941-1945)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкДень памяти и скорбиДень памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны22 июня - День памяти и скорбиДень памяти и скорби в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала