https://ria.ru/20250621/zaes-2024449797.html

Балицкий прокомментировал отказ МАГАТЭ признать обстрелы Запорожской АЭС

Балицкий прокомментировал отказ МАГАТЭ признать обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.06.2025

Балицкий прокомментировал отказ МАГАТЭ признать обстрелы Запорожской АЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ назвал политической игрой отказ Международного агентства по атомной энергии... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T09:05:00+03:00

2025-06-21T09:05:00+03:00

2025-06-21T09:05:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ назвал политической игрой отказ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) признать причастность ВСУ к обстрелам Запорожской АЭС. "Они даже не хотят признать, кто обстреливает. То есть они играются в политику. Они понимают, что им платит деньги Запад, и им нельзя сказать, что стреляет западное оружие, западные операторы, которые наводят это оружие. Они не могут это подтвердить, потому что они останутся без финансового довольствия. Ну, банально, без денежков. Им зарплату сегодня платит Запад", - сказал Балицкий. Губернатор также подчеркнул, что, по его мнению, МАГАТЭ как структура "абсолютно бесполезна и пуста". "У МАГАТЭ есть наблюдатели на станции, которые видят, и локаторы видят, и по радарам это видно, и по прилетам видно. В конце концов, миллион факторов, которые могут подтвердить, что обстреливает украинская сторона натовским оружием", - сказал губернатор. По его словам, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен демонстрировать объективность и непредвзятость, а не руководствоваться политической целесообразностью. "Он обязан по своей должности признавать факты, которые влияют на атомную безопасность нашего мира", - сказал губернатор. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240927/balitskiy-1974979505.html

https://ria.ru/20250619/zaporozhe-2024000655.html

https://ria.ru/20250620/ukraina-2024090394.html

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Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, днепр (река), евгений балицкий, рафаэль гросси, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс