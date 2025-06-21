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Балицкий прокомментировал отказ МАГАТЭ признать обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:05 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/zaes-2024449797.html
Балицкий прокомментировал отказ МАГАТЭ признать обстрелы Запорожской АЭС
Балицкий прокомментировал отказ МАГАТЭ признать обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.06.2025
Балицкий прокомментировал отказ МАГАТЭ признать обстрелы Запорожской АЭС
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ назвал политической игрой отказ Международного агентства по атомной энергии... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:05:00+03:00
2025-06-21T09:05:00+03:00
пмэф-2025
россия
запорожская область
днепр (река)
евгений балицкий
рафаэль гросси
магатэ
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ назвал политической игрой отказ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) признать причастность ВСУ к обстрелам Запорожской АЭС. "Они даже не хотят признать, кто обстреливает. То есть они играются в политику. Они понимают, что им платит деньги Запад, и им нельзя сказать, что стреляет западное оружие, западные операторы, которые наводят это оружие. Они не могут это подтвердить, потому что они останутся без финансового довольствия. Ну, банально, без денежков. Им зарплату сегодня платит Запад", - сказал Балицкий. Губернатор также подчеркнул, что, по его мнению, МАГАТЭ как структура "абсолютно бесполезна и пуста". "У МАГАТЭ есть наблюдатели на станции, которые видят, и локаторы видят, и по радарам это видно, и по прилетам видно. В конце концов, миллион факторов, которые могут подтвердить, что обстреливает украинская сторона натовским оружием", - сказал губернатор. По его словам, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен демонстрировать объективность и непредвзятость, а не руководствоваться политической целесообразностью. "Он обязан по своей должности признавать факты, которые влияют на атомную безопасность нашего мира", - сказал губернатор. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240927/balitskiy-1974979505.html
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россия, запорожская область, днепр (река), евгений балицкий, рафаэль гросси, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс
ПМЭФ-2025, Россия, Запорожская область, Днепр (река), Евгений Балицкий, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Балицкий прокомментировал отказ МАГАТЭ признать обстрелы Запорожской АЭС

Балицкий: МАГАТЭ не хочет признавать причастность ВСУ к обстрелам ЗАЭС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ-2025
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ назвал политической игрой отказ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) признать причастность ВСУ к обстрелам Запорожской АЭС.
"Они даже не хотят признать, кто обстреливает. То есть они играются в политику. Они понимают, что им платит деньги Запад, и им нельзя сказать, что стреляет западное оружие, западные операторы, которые наводят это оружие. Они не могут это подтвердить, потому что они останутся без финансового довольствия. Ну, банально, без денежков. Им зарплату сегодня платит Запад", - сказал Балицкий.
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Губернатор также подчеркнул, что, по его мнению, МАГАТЭ как структура "абсолютно бесполезна и пуста".
"У МАГАТЭ есть наблюдатели на станции, которые видят, и локаторы видят, и по радарам это видно, и по прилетам видно. В конце концов, миллион факторов, которые могут подтвердить, что обстреливает украинская сторона натовским оружием", - сказал губернатор.
По его словам, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен демонстрировать объективность и непредвзятость, а не руководствоваться политической целесообразностью.
"Он обязан по своей должности признавать факты, которые влияют на атомную безопасность нашего мира", - сказал губернатор.
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ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РоссияЗапорожская областьДнепр (река)Евгений БалицкийРафаэль ГроссиМАГАТЭВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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