https://ria.ru/20250621/turizm-2024436868.html

В ЕАО планируют открыть центр развития туризма

В ЕАО планируют открыть центр развития туризма - РИА Новости, 21.06.2025

В ЕАО планируют открыть центр развития туризма

Работа по созданию центра развития туризма ведется в Еврейской автономной области, его планируется открыть в 2025 году, сообщила врио губернатора Мария Костюк в РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T04:44:00+03:00

2025-06-21T04:44:00+03:00

2025-06-21T04:44:00+03:00

туризм

еврейская автономная область

санкт-петербург

новости - туризм

туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Работа по созданию центра развития туризма ведется в Еврейской автономной области, его планируется открыть в 2025 году, сообщила врио губернатора Мария Костюк в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. "В этом году планируем создать непосредственно и ТИЦ (туристско-информационный центр - ред.) и создать непосредственно и центр развития туризма… Мы планируем это все сделать в этом году... Развитие туризма не может быть без культурного хода на территории, развитие туризма не может быть без брендирования, развитие туризма не может быть без имиджевой составляющей", - сообщила Костюк. Костюк отметила, что начался конкурс на создание культурного кода Еврейской автономной области. Помимо этого ведется работа по организации логистики и созданию комфортных условий для туристов. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/eao--2023857409.html

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Дарья Буймова

еврейская автономная область, санкт-петербург, новости - туризм, туризм