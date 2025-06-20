ПМЭФ-2025: день третий

Накануне глава государства провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, на сегодня у него также запланированы встречи с сыном короля Бахрейна, вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.