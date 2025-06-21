СМИ: Трамп и Эрдоган хотели устроить встречу США и Ирана в Стамбуле
Axios: Трамп и Эрдоган не смогли связаться с верховным лидером Ирана Хаменеи
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган хотели устроить встречу представителей США и Ирана в Стамбуле на этой неделе, но она не состоялась, так как не получилось связаться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников и источник.
Как пишет портал, в понедельник Эрдоган позвонил Трампу и предложил ему Стамбул в качестве площадки для возможной встречи между чиновниками США и Ирана, где они могли бы обсудить конфликт между Ираном и Израилем. Трамп согласился и заявил Эрдогану, что готов направить туда вице-президента США Джей Ди Вэнса и своего спецпосланника Стива Уиткоффа или даже лично приехать в Турцию, чтобы встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
"Эрдоган и глава МИД Турции Хакан Фидан передали предложение Пезешкиану и главе МИД Ирана Аббасу Аракчи... Те попытались связаться с ... Хаменеи, чтобы заручиться его одобрением. Но Хаменеи ... оказался недоступен. Спустя несколько часов иранская сторона сообщила туркам, что не смогла получить одобрение Хаменеи. Турция затем уведомила США, что встреча отменяется", - говорится в публикации на сайте Axios.
Как отмечают собеседники портала, если бы встреча состоялась, на нее, скорее всего, отправились бы Вэнс и Уиткофф, а не американский президент.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
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Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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