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В Вашингтоне откроется первый после реформы Трампа концертный сезон - РИА Новости, 21.06.2025
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04:27 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/ssha-2024436162.html
В Вашингтоне откроется первый после реформы Трампа концертный сезон
В Вашингтоне откроется первый после реформы Трампа концертный сезон - РИА Новости, 21.06.2025
В Вашингтоне откроется первый после реформы Трампа концертный сезон
Первый после масштабной реформы президента США Дональда Трампа концертный сезон в центре исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне откроется... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T04:27:00+03:00
2025-06-21T04:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Первый после масштабной реформы президента США Дональда Трампа концертный сезон в центре исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне откроется шедевром русской симфонической музыки концертом для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Гала концерт-открытие сезона пройдет 28 сентября. Как сообщил Кеннеди-центр, Национальный симфонический оркестр Вашингтона под руководством ученика Валерия Гергиева итальянца Джанандреа Нозеда даст Николая Римского-Корсакова и первый фортепианный концерт Чайковского. Солировать будет китайская пианистка Ван Юйцзя. В течение сезона исполнят пятую симфонию Чайковского, произведения Сергея Рахманинова и Игоря Стравинского, следует из распространенного расписания. Ранее Трамп начал культурную реформу, заменив руководство главной театрально-концертной площадки Вашингтона. Самого президента США избрали председателем попечительского совета центра. Трамп высказывал недовольство "анти-американской пропагандой" на площадке и обилием мероприятий, связанных с ЛГБТ*. Трамп сменил директора и прошлого главу совета, чье место занял. Исключил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. В Кеннеди центре раньше проходили мероприятия на тему ЛГБТ* даже для несовершеннолетних, указывал Белый дом, вручались премии трансгендерам, на террасе на крыше устраивали "дрэг-завтраки". По совпадению реформа Кеннеди-центра в начале этого года началась с балетной постановки Американского театра танцев по роману "Преступление и наказание" Федора Достоевского.* Запрещенное в России экстремистское движение.
https://ria.ru/20250215/tramp-1999516579.html
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вашингтон (штат), сша, россия, дональд трамп, петр чайковский, джон кеннеди (политик), в мире
Вашингтон (штат), США, Россия, Дональд Трамп, Петр Чайковский, Джон Кеннеди (политик), В мире
В Вашингтоне откроется первый после реформы Трампа концертный сезон

Первый после реформы Трампа сезон в центре Кеннеди откроет концерт Чайковского

© РИА Новости / Мария ТабакКеннеди-центр в Вашингтоне
Кеннеди-центр в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Мария Табак
Кеннеди-центр в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Первый после масштабной реформы президента США Дональда Трампа концертный сезон в центре исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне откроется шедевром русской симфонической музыки концертом для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Гала концерт-открытие сезона пройдет 28 сентября. Как сообщил Кеннеди-центр, Национальный симфонический оркестр Вашингтона под руководством ученика Валерия Гергиева итальянца Джанандреа Нозеда даст Николая Римского-Корсакова и первый фортепианный концерт Чайковского. Солировать будет китайская пианистка Ван Юйцзя.
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Трамп уволил Карин Жан-Пьер из оперного театра, сообщил Белый дом
15 февраля, 03:30
В течение сезона исполнят пятую симфонию Чайковского, произведения Сергея Рахманинова и Игоря Стравинского, следует из распространенного расписания.
Ранее Трамп начал культурную реформу, заменив руководство главной театрально-концертной площадки Вашингтона. Самого президента США избрали председателем попечительского совета центра. Трамп высказывал недовольство "анти-американской пропагандой" на площадке и обилием мероприятий, связанных с ЛГБТ*. Трамп сменил директора и прошлого главу совета, чье место занял. Исключил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
В Кеннеди центре раньше проходили мероприятия на тему ЛГБТ* даже для несовершеннолетних, указывал Белый дом, вручались премии трансгендерам, на террасе на крыше устраивали "дрэг-завтраки".
По совпадению реформа Кеннеди-центра в начале этого года началась с балетной постановки Американского театра танцев по роману "Преступление и наказание" Федора Достоевского.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Трамп объявил о завершении шоу дрэг-квин артистов в Центре Кеннеди
8 февраля, 06:40
 
Вашингтон (штат)СШАРоссияДональд ТрампПетр ЧайковскийДжон Кеннеди (политик)В мире
 
 
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