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В Вашингтоне откроется первый после реформы Трампа концертный сезон

В Вашингтоне откроется первый после реформы Трампа концертный сезон - РИА Новости, 21.06.2025

В Вашингтоне откроется первый после реформы Трампа концертный сезон

Первый после масштабной реформы президента США Дональда Трампа концертный сезон в центре исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне откроется... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T04:27:00+03:00

2025-06-21T04:27:00+03:00

2025-06-21T04:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Первый после масштабной реформы президента США Дональда Трампа концертный сезон в центре исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне откроется шедевром русской симфонической музыки концертом для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Гала концерт-открытие сезона пройдет 28 сентября. Как сообщил Кеннеди-центр, Национальный симфонический оркестр Вашингтона под руководством ученика Валерия Гергиева итальянца Джанандреа Нозеда даст Николая Римского-Корсакова и первый фортепианный концерт Чайковского. Солировать будет китайская пианистка Ван Юйцзя. В течение сезона исполнят пятую симфонию Чайковского, произведения Сергея Рахманинова и Игоря Стравинского, следует из распространенного расписания. Ранее Трамп начал культурную реформу, заменив руководство главной театрально-концертной площадки Вашингтона. Самого президента США избрали председателем попечительского совета центра. Трамп высказывал недовольство "анти-американской пропагандой" на площадке и обилием мероприятий, связанных с ЛГБТ*. Трамп сменил директора и прошлого главу совета, чье место занял. Исключил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. В Кеннеди центре раньше проходили мероприятия на тему ЛГБТ* даже для несовершеннолетних, указывал Белый дом, вручались премии трансгендерам, на террасе на крыше устраивали "дрэг-завтраки". По совпадению реформа Кеннеди-центра в начале этого года началась с балетной постановки Американского театра танцев по роману "Преступление и наказание" Федора Достоевского.* Запрещенное в России экстремистское движение.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вашингтон (штат), сша, россия, дональд трамп, петр чайковский, джон кеннеди (политик), в мире