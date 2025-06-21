В Вашингтоне откроется первый после реформы Трампа концертный сезон
Первый после реформы Трампа сезон в центре Кеннеди откроет концерт Чайковского
Кеннеди-центр в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Первый после масштабной реформы президента США Дональда Трампа концертный сезон в центре исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне откроется шедевром русской симфонической музыки концертом для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Гала концерт-открытие сезона пройдет 28 сентября. Как сообщил Кеннеди-центр, Национальный симфонический оркестр Вашингтона под руководством ученика Валерия Гергиева итальянца Джанандреа Нозеда даст Николая Римского-Корсакова и первый фортепианный концерт Чайковского. Солировать будет китайская пианистка Ван Юйцзя.
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В течение сезона исполнят пятую симфонию Чайковского, произведения Сергея Рахманинова и Игоря Стравинского, следует из распространенного расписания.
Ранее Трамп начал культурную реформу, заменив руководство главной театрально-концертной площадки Вашингтона. Самого президента США избрали председателем попечительского совета центра. Трамп высказывал недовольство "анти-американской пропагандой" на площадке и обилием мероприятий, связанных с ЛГБТ*. Трамп сменил директора и прошлого главу совета, чье место занял. Исключил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
В Кеннеди центре раньше проходили мероприятия на тему ЛГБТ* даже для несовершеннолетних, указывал Белый дом, вручались премии трансгендерам, на террасе на крыше устраивали "дрэг-завтраки".
По совпадению реформа Кеннеди-центра в начале этого года началась с балетной постановки Американского театра танцев по роману "Преступление и наказание" Федора Достоевского.
* Запрещенное в России экстремистское движение.