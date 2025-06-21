https://ria.ru/20250621/pmef-2024457651.html

Беглов подвел итоги ПМЭФ

Беглов подвел итоги ПМЭФ - РИА Новости, 21.06.2025

Беглов подвел итоги ПМЭФ

Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме 67 соглашений (в том числе более 40 инвестиционных) на общую сумму 1,028 триллиона... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T10:12:00+03:00

2025-06-21T10:12:00+03:00

2025-06-21T13:44:00+03:00

пмэф-2025

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александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме 67 соглашений (в том числе более 40 инвестиционных) на общую сумму 1,028 триллиона рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов.Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов подвёл итоги ПМЭФ-2025."На Петербургском международном экономическом форуме Северная столица России заключила 67 соглашений (в том числе более 40 инвестиционных) на общую сумму 1 триллион 028,8 миллиарда рублей. Это позволит нам продолжить развитие Петербурга как мегаполиса XXI века. Сделать новые важные шаги по достижению наших приоритетов развития", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Сообщается, что большая часть заключенных городом на ПМЭФ-2025 инвестиционных соглашений направлена на укрепление потенциала научно-производственного комплекса города."Наука и новые технологии, передовая промышленность – приоритеты развития Санкт-Петербурга до 2030 года. На площадке ПМЭФ мы создали фундамент для успешной и ускоренной реализации новых президентских нацпроектов, а также всех наших стратегических планов", – сказал Беглов.Среди значимых договоренностей в сфере промышленности – соглашения с ОСК по модернизации судостроения, с "Радар ммс" по развитию беспилотных систем, с Машиностроительным дивизионом "Росатома" в сфере энергетики. Также концерн "АВТОВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург" договорились о выпуске новой модели Lada Iskra на мощностях петербургского предприятия. Подписано соглашение и дорожная карта о разработке и производстве полностью отечественных микросхем для проекта "Единая карта петербуржца". Будет расширено сотрудничество с "ОДК-Климов", "Ростелекомом" и VK.Участие в финансировании городских проектов по созданию объектов социальной, инженерной, транспортной, коммунальной и иной инфраструктуры примут ООО "Сотэкс" и АО "АБЗ-Дорстрой".Традиционно город подписал ряд соглашений о сотрудничестве и дорожных карт с регионами Российской Федерации. В том числе, заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между правительством Санкт-Петербурга, правительством Ленинградской области и правительством Псковской области. Три субъекта СЗФО договорились о совместном развитии межрегионального туристского маршрута, посвященного 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.Губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении ПМЭФ-2025, объединившего свыше 20 тысяч участников и гостей из 140 государств.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, александр беглов, экономика