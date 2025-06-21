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Беглов подвел итоги ПМЭФ - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:12 21.06.2025 (обновлено: 13:44 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/pmef-2024457651.html
Беглов подвел итоги ПМЭФ
Беглов подвел итоги ПМЭФ - РИА Новости, 21.06.2025
Беглов подвел итоги ПМЭФ
Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме 67 соглашений (в том числе более 40 инвестиционных) на общую сумму 1,028 триллиона... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:12:00+03:00
2025-06-21T13:44:00+03:00
пмэф-2025
санкт-петербург
александр беглов
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме 67 соглашений (в том числе более 40 инвестиционных) на общую сумму 1,028 триллиона рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов.Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов подвёл итоги ПМЭФ-2025."На Петербургском международном экономическом форуме Северная столица России заключила 67 соглашений (в том числе более 40 инвестиционных) на общую сумму 1 триллион 028,8 миллиарда рублей. Это позволит нам продолжить развитие Петербурга как мегаполиса XXI века. Сделать новые важные шаги по достижению наших приоритетов развития", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Сообщается, что большая часть заключенных городом на ПМЭФ-2025 инвестиционных соглашений направлена на укрепление потенциала научно-производственного комплекса города."Наука и новые технологии, передовая промышленность – приоритеты развития Санкт-Петербурга до 2030 года. На площадке ПМЭФ мы создали фундамент для успешной и ускоренной реализации новых президентских нацпроектов, а также всех наших стратегических планов", – сказал Беглов.Среди значимых договоренностей в сфере промышленности – соглашения с ОСК по модернизации судостроения, с "Радар ммс" по развитию беспилотных систем, с Машиностроительным дивизионом "Росатома" в сфере энергетики. Также концерн "АВТОВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург" договорились о выпуске новой модели Lada Iskra на мощностях петербургского предприятия. Подписано соглашение и дорожная карта о разработке и производстве полностью отечественных микросхем для проекта "Единая карта петербуржца". Будет расширено сотрудничество с "ОДК-Климов", "Ростелекомом" и VK.Участие в финансировании городских проектов по созданию объектов социальной, инженерной, транспортной, коммунальной и иной инфраструктуры примут ООО "Сотэкс" и АО "АБЗ-Дорстрой".Традиционно город подписал ряд соглашений о сотрудничестве и дорожных карт с регионами Российской Федерации. В том числе, заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между правительством Санкт-Петербурга, правительством Ленинградской области и правительством Псковской области. Три субъекта СЗФО договорились о совместном развитии межрегионального туристского маршрута, посвященного 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.Губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении ПМЭФ-2025, объединившего свыше 20 тысяч участников и гостей из 140 государств.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, александр беглов, экономика
ПМЭФ-2025, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Экономика
Беглов подвел итоги ПМЭФ

Беглов: Петербург заключил на ПМЭФ 67 соглашений на общую сумму 1,028 трлн руб

© Фото : Администрация Губернатора Санкт‑ПетербургаПМЭФ-2025
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : Администрация Губернатора Санкт‑Петербурга
ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме 67 соглашений (в том числе более 40 инвестиционных) на общую сумму 1,028 триллиона рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов подвёл итоги ПМЭФ-2025.
«
"На Петербургском международном экономическом форуме Северная столица России заключила 67 соглашений (в том числе более 40 инвестиционных) на общую сумму 1 триллион 028,8 миллиарда рублей. Это позволит нам продолжить развитие Петербурга как мегаполиса XXI века. Сделать новые важные шаги по достижению наших приоритетов развития", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Сообщается, что большая часть заключенных городом на ПМЭФ-2025 инвестиционных соглашений направлена на укрепление потенциала научно-производственного комплекса города.
"Наука и новые технологии, передовая промышленность – приоритеты развития Санкт-Петербурга до 2030 года. На площадке ПМЭФ мы создали фундамент для успешной и ускоренной реализации новых президентских нацпроектов, а также всех наших стратегических планов", – сказал Беглов.
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Александр Беглов: ПМЭФ – открытая площадка для всех, кто готов сотрудничать
18 июня, 13:00
Среди значимых договоренностей в сфере промышленности – соглашения с ОСК по модернизации судостроения, с "Радар ммс" по развитию беспилотных систем, с Машиностроительным дивизионом "Росатома" в сфере энергетики. Также концерн "АВТОВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург" договорились о выпуске новой модели Lada Iskra на мощностях петербургского предприятия. Подписано соглашение и дорожная карта о разработке и производстве полностью отечественных микросхем для проекта "Единая карта петербуржца". Будет расширено сотрудничество с "ОДК-Климов", "Ростелекомом" и VK.
Участие в финансировании городских проектов по созданию объектов социальной, инженерной, транспортной, коммунальной и иной инфраструктуры примут ООО "Сотэкс" и АО "АБЗ-Дорстрой".
Традиционно город подписал ряд соглашений о сотрудничестве и дорожных карт с регионами Российской Федерации. В том числе, заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между правительством Санкт-Петербурга, правительством Ленинградской области и правительством Псковской области. Три субъекта СЗФО договорились о совместном развитии межрегионального туристского маршрута, посвященного 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.
Губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении ПМЭФ-2025, объединившего свыше 20 тысяч участников и гостей из 140 государств.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025: день четвертый
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум завершается.

ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум завершается.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Он проходил четыре дня: с 18 по 21 июня.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума

Он проходил четыре дня: с 18 по 21 июня.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.

ПМЭФ-2025. Культурный ДНК российских брендов

На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.

ПМЭФ-2025. Сбор гостей перед началом пленарного заседания

В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.

ПМЭФ-2025. Работа форума

В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 15
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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8 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Среди гостей были видные иностранные политики.

ПМЭФ-2025. Россия и арабский мир - новые центры принятия решений на мировой арене

Среди гостей были видные иностранные политики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.

ПМЭФ-2025

Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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11 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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12 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума

Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером форума.

ПМЭФ-2025. Работа форума

РИА Новости выступает информационным партнером форума.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
15 из 15

Петербургский международный экономический форум завершается.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 15

Он проходил четыре дня: с 18 по 21 июня.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 15

На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 15

В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 15

Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 15

Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 15

В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 15

Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
8 из 15

Среди гостей были видные иностранные политики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 15

Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 15

Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
13 из 15

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
14 из 15

РИА Новости выступает информационным партнером форума.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
ПМЭФ-2025Санкт-ПетербургАлександр БегловЭкономика
 
 
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