Беглов подвел итоги ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме 67 соглашений (в том числе более 40 инвестиционных) на общую сумму 1,028 триллиона рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов.Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов подвёл итоги ПМЭФ-2025."На Петербургском международном экономическом форуме Северная столица России заключила 67 соглашений (в том числе более 40 инвестиционных) на общую сумму 1 триллион 028,8 миллиарда рублей. Это позволит нам продолжить развитие Петербурга как мегаполиса XXI века. Сделать новые важные шаги по достижению наших приоритетов развития", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Сообщается, что большая часть заключенных городом на ПМЭФ-2025 инвестиционных соглашений направлена на укрепление потенциала научно-производственного комплекса города."Наука и новые технологии, передовая промышленность – приоритеты развития Санкт-Петербурга до 2030 года. На площадке ПМЭФ мы создали фундамент для успешной и ускоренной реализации новых президентских нацпроектов, а также всех наших стратегических планов", – сказал Беглов.Среди значимых договоренностей в сфере промышленности – соглашения с ОСК по модернизации судостроения, с "Радар ммс" по развитию беспилотных систем, с Машиностроительным дивизионом "Росатома" в сфере энергетики. Также концерн "АВТОВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург" договорились о выпуске новой модели Lada Iskra на мощностях петербургского предприятия. Подписано соглашение и дорожная карта о разработке и производстве полностью отечественных микросхем для проекта "Единая карта петербуржца". Будет расширено сотрудничество с "ОДК-Климов", "Ростелекомом" и VK.Участие в финансировании городских проектов по созданию объектов социальной, инженерной, транспортной, коммунальной и иной инфраструктуры примут ООО "Сотэкс" и АО "АБЗ-Дорстрой".Традиционно город подписал ряд соглашений о сотрудничестве и дорожных карт с регионами Российской Федерации. В том числе, заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между правительством Санкт-Петербурга, правительством Ленинградской области и правительством Псковской области. Три субъекта СЗФО договорились о совместном развитии межрегионального туристского маршрута, посвященного 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.Губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении ПМЭФ-2025, объединившего свыше 20 тысяч участников и гостей из 140 государств.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме 67 соглашений (в том числе более 40 инвестиционных) на общую сумму 1,028 триллиона рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов подвёл итоги ПМЭФ-2025.
«
"На Петербургском международном экономическом форуме Северная столица России заключила 67 соглашений (в том числе более 40 инвестиционных) на общую сумму 1 триллион 028,8 миллиарда рублей. Это позволит нам продолжить развитие Петербурга как мегаполиса XXI века. Сделать новые важные шаги по достижению наших приоритетов развития", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Сообщается, что большая часть заключенных городом на ПМЭФ-2025 инвестиционных соглашений направлена на укрепление потенциала научно-производственного комплекса города.
"Наука и новые технологии, передовая промышленность – приоритеты развития Санкт-Петербурга до 2030 года. На площадке ПМЭФ мы создали фундамент для успешной и ускоренной реализации новых президентских нацпроектов, а также всех наших стратегических планов", – сказал Беглов.
Среди значимых договоренностей в сфере промышленности – соглашения с ОСК по модернизации судостроения, с "Радар ммс" по развитию беспилотных систем, с Машиностроительным дивизионом "Росатома" в сфере энергетики. Также концерн "АВТОВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург" договорились о выпуске новой модели Lada Iskra на мощностях петербургского предприятия. Подписано соглашение и дорожная карта о разработке и производстве полностью отечественных микросхем для проекта "Единая карта петербуржца". Будет расширено сотрудничество с "ОДК-Климов", "Ростелекомом" и VK.
Участие в финансировании городских проектов по созданию объектов социальной, инженерной, транспортной, коммунальной и иной инфраструктуры примут ООО "Сотэкс" и АО "АБЗ-Дорстрой".
Традиционно город подписал ряд соглашений о сотрудничестве и дорожных карт с регионами Российской Федерации. В том числе, заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между правительством Санкт-Петербурга, правительством Ленинградской области и правительством Псковской области. Три субъекта СЗФО договорились о совместном развитии межрегионального туристского маршрута, посвященного 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.
Губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении ПМЭФ-2025, объединившего свыше 20 тысяч участников и гостей из 140 государств.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".
Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".
Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.