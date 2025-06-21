https://ria.ru/20250621/pmef-2024424148.html

Российские артисты и звезды итальянской эстрады выступили на ПМЭФ

Российские артисты и звезды итальянской эстрады выступили на ПМЭФ - РИА Новости, 21.06.2025

Российские артисты и звезды итальянской эстрады выступили на ПМЭФ

Российские артисты и звезды итальянской эстрады выступили на концерте "В ритме лета" на Дворцовой площади в рамках культурной программы Петербургского... РИА Новости, 21.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Российские артисты и звезды итальянской эстрады выступили на концерте "В ритме лета" на Дворцовой площади в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. На одной сцене выступили классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры". Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что встречи в центре Северной столицы, а также главный концерт культурной программы, который собирает тысячи зрителей на Дворцовой площади, стали традицией Петербургского форума. "Наш город воплощает завет Петра Первого "Все флаги в гости будут к нам". Форум разрушает миф об изоляции России. В этом году он собрал 140 стран и территорий, 200 тысяч участников. Это значит, что большая часть планеты разделяет наши ценности", - добавил Беглов. Он отметил, что в концерте на Дворцовой площади российские артисты объединились со звёздами итальянской эстрады подчеркнув статус Петербурга, как ведущей площадки для международного культурного диалога. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, россия, италия, александр беглов, аль бано, александр воробьев