https://ria.ru/20250621/medvedev-2024528125.html

Медведев счел попытки уничтожить ядерную программу Ирана тщетными

Медведев счел попытки уничтожить ядерную программу Ирана тщетными - РИА Новости, 21.06.2025

Медведев счел попытки уничтожить ядерную программу Ирана тщетными

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Иран за попытки уничтожить его ядерную программу может применить ядерное оружие, если оно у него есть,... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T18:12:00+03:00

2025-06-21T18:12:00+03:00

2025-06-21T18:41:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Иран за попытки уничтожить его ядерную программу может применить ядерное оружие, если оно у него есть, а если не применит, то обязательно восстановит программу любой ценой.На своей странице во "ВКонтакте" Медведев отметил, что ни Иран, ни Израиль не откажутся от своих ядерных программ и никакие удары здесь не помогут. Кроме того, Тегеран "видит свое выживание в ядерной программе" и он продолжит ее во что бы то ни стало, считает замглавы Совбеза."Но если вы попытаетесь уничтожить всю программу, как это делает Израиль и, возможно, при помощи США, то Иран (если у него есть ядерное оружие) обязательно его применит! А если нет, то он восстановит эту программу любой ценой. Нетаньяху уйдёт, но Иран останется. Во главе с новым аятоллой", - написал Медведев.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html

https://ria.ru/20250620/uregulirovanie-2024013686.html

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иран, в мире, израиль, дмитрий медведев, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие