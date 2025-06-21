Лукашенко отметил возрастающую роль Антитеррористического центра СНГ
Лукашенко поздравил Антитеррористический центр СНГ с 25-летием
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил коллектив Антитеррористического центра государств - участников СНГ с 25-летием со дня образования и отметил возрастающую роль центра, сообщила пресс-служба президента.
"Время подтвердило правильность принятого четверть века назад решения о создании мощной, эффективной структуры для защиты стран Содружества Независимых Государств от разного рода террористических угроз. Благодаря большому, кропотливому труду и высокому профессионализму действующих сотрудников центра и ветеранов за эти годы выработаны единые подходы и действенные механизмы взаимодействия компетентных органов и специальных служб государств Содружества в борьбе с терроризмом", - говорится в поздравлении.
Лукашенко отметил, что сегодня есть все возможности для усиления общего экспертного, научного и информационно-аналитического потенциала, а также для того, чтобы еще более интенсифицировать информационный обмен и консолидировать совместные усилия по сохранению мира и безопасности на пространстве Содружества Независимых Государств.
"Убежден, что в условиях, когда в мире постоянно растет геополитическая нестабильность и возникают новые гибридные угрозы, значение и роль Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств будет только возрастать", - подчеркнул президент.
АТЦ СНГ создан решением Совета глав государств СНГ от 21 июня 2000 года. В работе Центра принимают участие девять государств – Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
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