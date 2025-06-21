https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024444120.html

Лукашенко отметил возрастающую роль Антитеррористического центра СНГ

Лукашенко отметил возрастающую роль Антитеррористического центра СНГ - РИА Новости, 21.06.2025

Лукашенко отметил возрастающую роль Антитеррористического центра СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил коллектив Антитеррористического центра государств - участников СНГ с 25-летием со дня образования и отметил... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T07:52:00+03:00

2025-06-21T07:52:00+03:00

2025-06-21T07:52:00+03:00

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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил коллектив Антитеррористического центра государств - участников СНГ с 25-летием со дня образования и отметил возрастающую роль центра, сообщила пресс-служба президента. "Время подтвердило правильность принятого четверть века назад решения о создании мощной, эффективной структуры для защиты стран Содружества Независимых Государств от разного рода террористических угроз. Благодаря большому, кропотливому труду и высокому профессионализму действующих сотрудников центра и ветеранов за эти годы выработаны единые подходы и действенные механизмы взаимодействия компетентных органов и специальных служб государств Содружества в борьбе с терроризмом", - говорится в поздравлении. Лукашенко отметил, что сегодня есть все возможности для усиления общего экспертного, научного и информационно-аналитического потенциала, а также для того, чтобы еще более интенсифицировать информационный обмен и консолидировать совместные усилия по сохранению мира и безопасности на пространстве Содружества Независимых Государств. "Убежден, что в условиях, когда в мире постоянно растет геополитическая нестабильность и возникают новые гибридные угрозы, значение и роль Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств будет только возрастать", - подчеркнул президент. АТЦ СНГ создан решением Совета глав государств СНГ от 21 июня 2000 года. В работе Центра принимают участие девять государств – Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

https://ria.ru/20250610/terroristy-2021955866.html

https://ria.ru/20250605/mishustin-2021023273.html

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азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, азербайджан, армения, александр лукашенко, снг