https://ria.ru/20250621/izrail-2024461493.html

Израиль атаковал ядерный объект в Исфахане, заявили в Иране

Израиль атаковал ядерный объект в Исфахане, заявили в Иране - РИА Новости, 21.06.2025

Израиль атаковал ядерный объект в Исфахане, заявили в Иране

Израиль ночью атаковал ядерный объект в Исфахане, привело Fars слова заместителя губернатора провинции Аййуба Дарвиши. РИА Новости, 21.06.2025

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ТЕГЕРАН, 21 июн — РИА Новости. Израиль ночью атаковал ядерный объект в Исфахане, привело Fars слова заместителя губернатора провинции Аййуба Дарвиши."Ядерный объект в Исфахане также был целью ударов Израиля, (обстрел. — Прим. ред.) был встречен огнем ПВО. Большинство взрывов, которые были слышны, связаны с работой ПВО, и, конечно, часть из них — с ударами врага", — уточнил он.Дарвиши добавил, что утечек опасных веществ не произошло.В четверг израильская армия атаковала ядерные объекты в трех городах: Араке, Хондабе и Натанзе. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила удары и уведомила о них МАГАТЭ.Обострение ирано-израильского конфликта

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https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html

https://ria.ru/20250620/tramp-2024222461.html

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иран, в мире, израиль, исфахан, дональд трамп, рафаэль гросси, крейг мюррей, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте